Fiica cea mare a jurnalistului Robert Turcescu studiază comunicare în Statele Unite, însă a făcut deja primii pași într-o direcție care îi poate deveni o profesie pentru toată viața. Are 114.000 de urmăritori pe TikTok, ceea ce i-a adus primele contracte de sponsorizare. Este model și influencer și colaborează îndeaproape cu actuala soție a tatălui ei, designerul Oana Nuțu, alături de care a lansat o colecție de corsete, un registru stilistic de nișă la noi.

Ioana Turcescu admite că vrea pur și simplu să muncească, nu să fie doar fata unui tată celebru. „Am avut dintotdeauna o pasiune pentru modă. Am ajuns virală și am început să fac ceva cu moda, cu fostul iubit american. Aveam varianta să fiu eu. Am scos eu colecțiile mele”. Crede că agențiile de publicitate vor dispărea, lăsând locul influencerilor.

În prezent are mai multe colaborări cu diverse firme, dar nu exclude „experiența unui job normal. Mi se pare important să vezi un pic din toate”. I-ar plăcea să activeze în marketing de modă, să vadă „procesul din spate”. Anticipează ca, după terminarea facultății, să se întoarcă în țară. „Mă văd locuind aici. Sunt îndrăgostită de Europa”.

Sursa foto: Facebook