Economie Nemții investesc în România. Vor crea sute de locuri de muncă







Grupul german Karl Mayer anunță sute de milioane de euro investiții în Baia Mare. Firma are în plan deschiderea a două obiective industriale.

Investiții în Baia Mare anunțate de un producător german

Grupul german Karl Mayer activează în industria mașinilor textile și este pregătit să deschidă două fabrici în Baia Mare.

După cum a relatat presa locală, Karl Mayer va ridica mai multe obiective industriale, investiția inițială fiind estimată la 25 de milioane de euro.

Proiectul complet este estimat la mai mult de 500 de milioane de euro.

Producătorul german vrea să-și relocheze în România una dintre fabricile de ace de cusut din Asia

Una dintre fabrici urmează să fie găzduită într-o hală de pe platforma IMMUM, fosta întreprindere Mecanică de Mașini și Utilaj Minier.

Cea de-a doua fabrică ar urma să fie un centru de mentenanță pentru utilajele grupului german.

Centrul va funcționa tot în Baia Mare, la fosta fabrică de textile Maratex.

Managerul sectorului investiţii al companiei, Roland Kohn, a spus că este încrezător în noua investiție:

"Grupul Karl Mayer este specializat în producţia de maşini pentru industria textilă, sediul central este în Germania iar filialele grupului nostru se întind pe toată suprafaţa planetei. Există 207.000 de oameni care sunt angajaţi sau colaborează cu firma în toată lumea. Grupul nostru a hotărât să deschidem aici, în România, Baia Mare, o filială. (...) Suntem încrezători că pornim într-un viitor bun cu toţi cei din Baia Mare", a spus Roland Kohn.

Noile investiții ar urma să creeze 700 de locuri de muncă

Investițiile anunțate de producătorul german ar urma să ofere 700 de noi locuri de muncă.

Pe lângă fabricile amintite, producătorul german are în plan și o unitate de producție a mașinilor-unele cu comandă numerică în localitatea Groși din județul Maramureș, pe o suprafață de 12 hectare:

„Practic, sunt liderii de piaţă în industria maşinilor textile. (...) Este un moment important pentru noi. De mai bine de un an am început discuţiile cu cei de la Karl Mayer pentru a-şi deschide punct de lucru în municipiul Baia Mare. Dacă nu am fi reuşit să stabilim contacte cu Ambasada Germaniei, cu Camera de Comerţ Româno-Germană, nu eram astăzi în momentul în care să putem anunţa aceste investiţii. (...)

Odată stabilit contactul cu compania Karl Mayer, deja suntem în discuţii cu alţi potenţiali investitori germani. Este un lucru foarte bun pentru municipiul Baia Mare. (...) În această vară (Karl Mayer) vor face primul pas investiţional prin halele deja închiriate, unde vor dezvolta prima producţie în Baia Mare", a declarat Ionel Bogdan, preşedintele Consiliului Judeţean.