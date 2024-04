Politica PNL și-a lansat candidații la Maramureș. Ionel Bogdan va lupta pentru Primăria Baia Mare







PNL şi-a lansat candidaţii pentru alegerile locale din Maramureş, în cadrul unui eveniment public. Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ionel Bogdan, este candidat la Primăria Baia Mare.

Primăria municipiului Baia Mare, reședința județului este vizată de Ionel Bogdan, actualul președinte al CJ Maramureș. Pe de altă parte, pentru șefia administrației județene va candida Gabriel Şteţco, actualul manager public al județului.

Lansarea candidaților PNL la Maramureș

La evenimentul Partidului Național Liberal au luat parte mai mulți lideri ai partidului, între care Nicolae Ciucă, Lucian Bode, Daniel Buda și Alina Gorghiu. Cu acest prilej, candidatul PNL, Ionel Bogdan a vorbit despre proiectele pe care le-a inițiat la Consiliul Județean Maramureș. El a făcut referire la fondurile pe care le-a atras pentru investițiile în județ.

„Au fost trei ani și jumătate încărcați cu o presiune foarte mare, trei ani și jumătate în care împreună cu echipa Partidului Național Liberal, cu doamnele din viața mea, din Consiliul Județean Maramureș, căci marea majoritate sunt doamne, am încercat să urnim din loc foarte multe proiecte din Maramureș, pentru care am lucrat zi de zi alături de echipa Partidului Național Liberal, cu echipa tehnică din Consiliul Județean Maramureș pentru a aduce bani în județul Maramureș, și da, este adevărat, domnule președinte, am avut o agendă pe care o am și acum, și este singura zi când am lăsat-o acasă atunci când v-am întâlnit pentru că astăzi nu voi veni în fața dumneavoastră să vă cer să ne sprijiniți cu proiecte, ci voi face asta în continuare după 9 iunie, fiți sigur de acest lucru”, a declarat Ionel Bogdan în discursul său.

Candidatul PNL a făcut referire la proiectele cu finanțare europeană, pe care le-a inițiat, peste 78 la număr, care au devenit realitate. Potrivit spuselor sale, în portofoliul de investiții al județului au fost atrase investiții de 2 miliarde de euro. Potrivit spuselor sale, în acest portofoliu există proiecte în curs de contractare de peste 600 de milioane de euro. Pentru aceasta i-a mulțumit lui Gabriel Şteţco, managerul public al județului.

„Tot ceea ce am făcut a fost temelia pe care se zidește Maramureșul, dezvoltarea județului Maramureș, pentru că ceea ce nu v-a zis Gabriel Ștețco este că în mandatul precedent s-au depus proiecte de doar 29,5 milioane de euro cu finanțare europeană și s-au câștigat proiecte cu finanțare europeană de doar 7,5 milioane de euro, iar noi în doar trei ani și jumătate am reușit 600 de milioane de euro. Asta pentru că ne pasă, ne pasă de comunitățile din Maramureș, de maramureșeni, de viitorul copiilor noștri, de comunitatea maramureșeană pe care chiar o punem pe primul loc!”, a mai spus Ionel Bogdan.

Baia Mare are nevoie de o nouă abordare

Candidatul PNL a declarat că municipiul reședință de județ pe care vrea să-l conducă are nevoie de o nouă abordare. Ionel Bogdan a făcut referire la refacerea infrastructurii așa cum s-a făcut la nivelul județului. El a enumerat investițiile pe care le are în vedere în Baia Mare.

„Baia Mare are nevoie de o nouă abordare, iar eu sunt pregătit să ofer această nouă abordare pentru a reface toată infrastructura sportivă, culturală, economică, așa cum am făcut la nivel județean, și anume prin cele șapte parcuri industriale prin care vom avea investiții directe de peste 150 de milioane de euro, vom face și în municipiul Baia Mare, cel puțin două platforme industriale serioase în zona Cuprom și în zona Europa pentru că nouă de pasă de municipiul Baia Mare, și cu echipa de consilieri liberali, de echipa Partidului Național Liberal, cu Gabriel Ștețco în parteneriat la Consiliul Județean, vom pune Baia Mare pe primul loc”, a mai spus candidatul PNL.

Ionel Bogdan a subliniat că își dorește ca Baia Mare să devină un centru regional. Iar pentru aceasta are în vedere un program bazat pe promovarea excelenței în educație. În acest sens a dat exemplul deschiderea filialei Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Candidatul PNL a spus că dorește să vadă în Baia Mare un hub studențesc, un oraș care să ofere oportunități tinerilor.

„Și vreau ca Baia Mare să devină un centru regional, atât din perspectivă economică, cât și din perspectiva oportunitățile pe care le aducem pentru tineri, și știu exact ce am de făcut pentru municipiul Baia Mare, știu exact ce trebuie să facem ca generațiile care urmează, copiii noștri, copiii mei, copiii dumneavoastră, să aibă aici, în municipiul Baia Mare, un viitor mai bun, un viitor mai sigur, în care să își dorească și ei la rândul lor, să își întemeieze o familie, să se dezvolte profesional, personal, și pe toate planurile. Asta îmi doresc eu pentr Baia Mare și de asta am decis să candidez pentru poziția de primar al municipiului reședință de județ Baia Mare”, a mai spus candidatul PNL.

Candidatul PNL vrea să schimbe parcursul unei comunități

Ionel Bogdan a mai arătat, în discursul său că proiectul său este de a schimba în bine viața comunității din care face parte. El a precizat că a intrat în PNL încă din anul 2005. El a declarat că și-a pus energia și experiența în slujba comunității.

„Am pus întotdeauna experiența și energia mea pentru comunitate, pentru oameni și comunitate, pentru tot parcursul pe care l-am avut în cadrul Partidului Național Liberal, ca vicepreședinte de organizație de tineret la Dumbrăvița, ca președinte de organizație de tineret la Baia Mare, ca vicepreședinte la organizație de tineret național sau vicepreședinte al Partidului Național Liberal timp de 9 ani de zile, în tot acest parcurs pe care l-am avut, și în care am avut alături de mine membrii Partidului Național Liberal, oameni care au vrut și au crezut în ceea ce am făcut, oameni cu care am lucrat împreună, oameni care știu exact ce avem de făcut pentru comunitate, din Baia Mare, din județ sau de la București, în tot acest parcurs, întotdeauna am avut în minte un singur lucru, și anume cum putem face mai mult bine pentru comunitate, iar asta vom face împreună pentru municipiul Baia Mare, pentru Maramureș și pentru România”, a mai spus Ionel Bogdan.

Candidatul PNL a mai spus că este un om de echipă care a luat deciziile după consultarea cu colegii din organizație. El a subliniat că în partid se discută și se dezbat problemele. Totodată l-a recomandat pe Gabriel Bogdan Ștrețco la președinția Consiliului Județean, cel cu care va face echipă în administrație.