Liderul PNL, un politician modest. A luat credit de la bancă. Ce avere are Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă, liderul PNL nu este tocmai unul dintre cei mai înstăriți politicieni. Militar de carieră, se vede că nu a fost interesat de mediul de afaceri. Cu toate acestea a făcut două investiții imobiliare, dar nu singur, ci cu soția. Demult, acum 18 ani.

Așa se face că în 2005 cei doi au investit într-un teren de 2829 metri pătrați în localitatea Pielești, din județul Dolj. Apoi în 2015 cei doi soți au mai cumpărat un teren intravilan. De această data în localitatea Dumbrăveni din Ilfov. Terenul are 592 de metri pătrați. Soții Ciucă au mai făcut o investiție imobiliară.

De această data vorbim despre o casă, tot în localitatea Dumbrăveni. Imobilul are 232 de metri pătrați și a fost construită începând cu anul 2017. La capitolul mașini, este clar că generalul are o afinitate pentru mașinile ieftine, dar durabile, japoneze. Nu le schimbă des, le folosește până se nu mai merg. Mai exact el are două mașini Toyota, una din 2006 și cealaltă din 2020.

Nicolae Ciucă și-a asigurat bătrânețea

Cea nouă este o Toyota RAV4. La capitolul fonduri și investiții, inclusiv în pensii private, Nicolae Ciucă are un cont deschis din 2021 în care are depozitați 109.629 lei. De asemenea mai are un cont curent în care a reușit să strângă 108.474 de lei. De asemenea, fostul premier a făcut și un credit destul de măricel, dar care nu pare să îi ridice probleme.

Este vorba despre un credit de nevoi personale în valoare de 100.000 de lei făcut în 2020 care are scadența în 2025. Același credit apar în declarația de avere din 2022 ca fiind în euro. Practic, doar fostul premier stie moneda în care a făcut acest împrumut. La capitolul venituri acesta are trecută indemnizația de 185.676 de lei.

De asemenea are trecută și pensie care este evident mai mare ca indemnizația. Fiind un militar de carieră, având cea mai înaltă funcție în structurile militare, respectiv Șef al Marelui Stat Major, este militarul cu cea mai mare pensie de serviciu. Vorbim despre suma de peste 200.000 de lei pe care o încasează anual. Și soția sa, este tot fostă angajată a Ministerului Apărării și încasează o pensie de 61.680 de lei.