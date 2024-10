Politica Primul bulevard bucureștean construit după 1990. Inaugurare în Sectorul 6







Investiție finalizată de Primăria Sectorului 6. Primul bulevard construit în București după 1990 a fost dat în folosință la acest final de săptămână. La inaugurare a fost prezent și Nicolae Ciucă.

Primaria Sectorului 6 a inaugurat bulevardul Drumul Valea Largă. Șoseaua va asigura legătura între Prelungirea Ghencea și intersecțiile Bd. Timisoara, respectiv Strada Valea Cascadelor.

Investiție importantă finalizată în Sectorul 6

Primaria Sectorului 6 a deschis, sâmbătă, drumul public, denumit Drumul Valea Largă menit să degreveze circulația în zonele Drumul Taberei și Valea Oltului. Această investiție fost realizată dintr-o finanțare prin programuL Anghel Saligny, obținută de Primăria Sector 6.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat despre noua investiție că va avea câte două benzi pentru vehicule pe sens, piste de biciclete, dar și trotuare largi. Lungimea noului bulevard este de 1,5 kilometri de-a lungul căreia au fost amenajate toate utilitățile necesare.

„Vorbim despre o stradă modernă, de un bulevard modern, cu două benzi pe sens, cu piste de biciclete la standarde de 2 metri și cu trotuare largi. Lungimea străzii este de 1,5 kilometri, aproximativ cât unul sau două tronsoane chiar din Prelungirea Ghencea. Tot drumul are toate utilitățile necesare. Este vorba despre canalizare, electricitate, gaze, iluminat stradal, mobilier stradal și (...)a fost și spațiul verde antamat”, a declarat Ciprian Ciucu despre investiție.

Lucrarea a fost inagurată înainte de termen

Primarul a explicat că, pentru această investiție a fost nevoie de exproprieri, însă proiectul s-a derulat fără întârzieri. Antreprenorul angajat a reușit să finalizeze construcția drumului înainte de termenul asumat prin contract. Primarul Ciprian Ciucu a precizat că, astfel, oamenii vor avea o alternativă de circulație mai rapidă.

„Astfel, se va putea ajuge mult mai repede dinspre A1, Autostrada Pitești - București, către zona de Sud a orașului, folosind inclusiv acest bulevard”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Investiție inagurată în prezența lui Nicolae Ciucă

La inagurarea acestui bulevard a fost prezent, alături de Ciprian Ciucu, și președintele PNL, Nicolae Ciucă. Acesta a evidențiat importanța pe care o are o astfel de investiție, pentru cetățeni. Într-o postare pe Facebook, liderul PNL a vorbit despre administrația eficientă care trebuie transpusă la nivel național.

„Ciprian Ciucu a reușit, într-un timp relativ scurt, să construiască de la zero primul bulevard din București după 1989 – Valea Largă. Este incredibil ce a fost! Un drumeag, o uliță uitată-n timp, pe unde oamenii ieșeau la principală doar cu cizme de cauciuc în picioare. La fiecare ploaie se formau bălți și noroaie”, a arătat Nicolae Ciucă.

Potrivit spuselor sale, după un an de lucrări, pornite de la zero, această investiție a fost dată în folosință. Totodată, Ciucă a arătat că Programul Anghel Saligny a fost conceput de guvernul liberal, care a oferit sprijin financiar proiectului. El a mai spus că oamenii sunt încântați că au o un nou bulevard și un parc amenajate de la zero.