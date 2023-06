Investigațiile privitoare la accidentul de tren din India sunt departe de finalizare. Au murit peste 300 de oameni

Rețeaua feroviară a Indiei este una dintre cele mai mari din lume, transportând aproximativ opt miliarde de pasageri pe an. Premierul Narendra Modi a declarat public, în repetate rânduri, că este nevoie de modernizarea infrastructurii, dar un audit recent a arătat faptul că sumele vehiculate sunt insuficiente pentru a exploata în siguranță flota de 13.000 de trenuri, potrivit The New York Times.

Oficialii căilor ferate au spus sub protecția anonimatului că, prin inițierea unei anchete serioase asupra accidentului de tren din India, liderii politici nu fac altceva decât să caute țapi ispășitori pentru a distrage atenția de la adevăratele probleme din sistem. Aceștia mai spun că, de fapt, subfinanțarea și corupția din sistem sunt principalele cauze au crescut frecvența accidentelor feroviare cu victime în masă în ultimii ani. Reamintim că un tren de pasageri de mare viteză s-a ciocnit cu unul de marfă parcat vineri, în jurul orei 19.00. Bilanțul victimelor și a pagubelor materiale nu a fost încă definitivat.

Impactul violent a avut loc vineri, în jurul orei locale 19:00, când Expresul Howrah Superfast, care circula de la Bangalore la Howrah a deraiat și a fost lovit de Expresul Coromandel, care circulă de la Kolkata la Chennai, au declarat oficialii feroviari indieni.

Au fost mobilizate peste 200 de ambulanțe

Se pare că unul dintre trenuri a deraiat după impactul cu un marfar și a ajuns pe linia opusă, unde a fost lovit în plin de celălalt tren de pasageri. Peste 200 de ambulanțe au fost trimise la fața locului. Peste 100 de medici au fost mobilizați.

Este de așteptat ca numărul morților să crească. Sute de oameni s-au adunat în fața spitalelor pentru a dona sânge. Imaginile de la fața locului i-au arătat pe salvatori urcându-se pe vagonul distrus al unuia dintre trenuri pentru a găsi supraviețuitori. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare cu accidentul de tren au arătat sosirea mai multor ambulanțe sosite la fața locului, precum o mulțime de oameni care căutau cu disperare supraviețuitori.