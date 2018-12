Invenția care le-a dat de furcă spărgătorilor de case

Pe 25 decembrie 1868 se stingea din viață la New York, în urma unui atac de cord, Linus Yale, inventatorul primei încuietori moderne care-i poartă numele: yala.





Linus Yale s-a născut la 4 aprilie 1821 în localitatea Salisbury, New York. Tatăl său, Linus Yale Sr., era, de asemenea, un inventator cunoscut, fiind creatorul, în jurul anului 1840, al uneia dintre primele încuietori moderne care folosea cilindrul. În 1847, Yale Sr. a deschis un magazin de încuietori, „Yale Lock Shop" în Newport, New York. Între timp, tânărul Yale a început să studieze pictura şi în special arta portretului. În 1850, şi-a dat seama că o carieră artistică nu i se potriveşte şi a început să fie preocupat de problemele mecanicii. După moartea tatălui său, şi-a deschis propriul magazin de încuietori în Shelburne, Massachusetts, specializându-se în încuietori pentru bănci. Yale a îmbunătăţit sistemul creat de tatăl său folosind o cheie mai mică, plată, cu marginea dinţată, ca cele pe care le utilizăm şi astăzi. Această variantă îmbunătăţită a fost patentată în 1861. Mecanismul yalei este format din perechi de ace menţinute în poziţie de către arcuri. Atunci când cheia potrivită este introdusă în încuietoare, acele sunt împinse, prin arcuri, în poziţia care permite cheii să se învârtă şi să deschidă mecanismul. De-a lungul carierei sale, Yale a dobândit mai multe brevete, revoluţionând industria de încuietori şi îmbunătăţind securitatea instituţiilor financiare. În 1868, Yale şi Henry Robinson Towne au fondat Compania de Fabricare a Încuietoarelor Yale în Stamford, Connecticut, pentru a produce încuietori cu cilindru. Aflat într-o călătorie de afaceri la New York, în acelaşi an în care "Manufacturing Company Yale" a fost înfiinţată, Yale a murit, la 25 decembrie 1868, în urma unui atac de cord, în timpul unei negocieri. Încuietorile Yale au câştigat rapid teren, fiind folosite pe scară largă de către multe firme şi agenţii guvernamentale, inclusiv Departamentul Trezoreriei SUA, Monetăria SUA şi alte mari corporaţii.

