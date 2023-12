Inundaţii în Budapesta. Dunărea a atins un nivel record

Inundaţii în Budapesta. Dunărea a ieşit din albie, joi, la Budapesta, apele ajungând la un nivel record pentru ultima decadă, pe fondul ploilor abundente şi al vremii neobişnuit de blânde pentru această perioadă a anului.

Directoratul general al Ungariei pentru Administrarea Apelor a declarat că nivelul Dunării a atins 6,93 metri în a doua parte a zilei de miercuri, sub cota record de 8,91 metri ce a fost înregistrată în 2013, când întreaga Europă Centrală a trecut prin inundaţii în urma ploilor abundente produse în luna mai.

Inundaţia produsă de ieşirea Dunării din albie nu a produs pagube importante la Budapesta. Autoritatea pentru ape a anunţat că ultima oară când nivelul Dunării a depăşit 6 metri în luna decembrie a fost în 1987.

„Dacă ne uităm la imaginea de ansamblu, putem observa că volumul precipitaţiilor în perioada de iarnă este în creştere, iar odată cu creşterea temperaturilor vom observa mai puţină zăpadă, plus că cea depusă se topeşte mai devreme”, a comentat climatologul Anna Kis, care lucrează în cadrul Proiectului „1.5 degrees”.

❗🌊🇭🇺 – Budapest was submerged: the Danube overflowed its banks in the capital of Hungary.

1200 km under threat of flooding. The water immediately reached the central neighborhoods of the city, even the parliament.

Means of transport must be removed from this area and people… pic.twitter.com/ZZWN7LOh70

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) December 27, 2023