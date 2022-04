Întrebare delicată pentru Simona Halep. Cum a ieșit din încurcătură jucătoarea de tenis din România

Simona Halep a vorbit despre colaborarea pe care o are cu antrenorul Patrick Mouratoglou, francezul care a antrenat-o cu mare succes pe Serena Williams. Sportiva din Constanța a afirmat că nu ar vrea să facă o comparație între ea și jucătoarea de tenis din America, deși la mijloc este vorba despre același antrenor.

Simona Halep nu a vrut să se compare cu Serena Williams

„Nimeni nu se poate compara cu Serena, nu voi face asta acum. Patrick știe că sunt o persoană diferită, cu un stil diferit. Nu vorbim despre asta, ne concentrăm pe noi înșine, pe ce trebuie să facem pentru a deveni cele mai bune versiuni ale noastre.

Simt că mă pot identifica cu el (n.r. – Mouratoglou), că are suficientă putere să mă ghideze. Aveam nevoie de cineva care să poată face asta”, a răspuns Halep, citată de welovetennis.fr.

Într-un interviu acordat pentru „Gazeta Sporturilor”, Simona Halep vorbea despre o zi petrecută la Academia noului ei antrenor.

Cum arată o zi la academia antrenorului francez

„O zi de pregătire la Academia Mouratoglou arată astfel: la 8 și jumătate am început antrenamentul, ceva ce nu am crezut vreodată că o să fac. M-am antrenat două, trei ore, pregătire fizică, fizioterapie pentru că am fost accidentată și am avut nevoie și după ce m-am recuperat să mă asigur că sunt rămân sănătoasă, apoi la sfârșit stretching, am făcut baie cu gheață, baie caldă…

E foarte profesionist totul, tot sistemul, foarte bine organizat. Patrick este cel mai organizat om pe care l-am cunoscut vreodată. Pot să spun că nu m-am așteptat niciodată să fac acest pas, nici nu-mi dădea prin cap așa ceva. Nu am fost pro academii, pentru că nu am crezut că o să pot să fac față unui sistem foarte bine pus la punct, cu o anume oră de trezire, totul riguros, mi-a plăcut mai mult să fiu independentă, dar impactul pe care l-am avut când am intrat acolo și m-am antrenat a fost ceva wow”, afirma Halep.