Întrebată de jurnalişti despre o posibilă retragere din tenisul profesionist, jucătoarea care a fost la un pas de a egala recordul deţinut de legendara Margaret Court şi de a-şi trece în palmares cel de-al 24-lea titlu de Grand Slam din carieră a oferit un răspuns enigmatic.

„Atunci când îmi voi lua adio de la tenis, nu voi spune nimănui” a mărturisit Serena Williams, care a părăsit după doar câteva minute sala de presă, cu lacrimi în ochi.

Halep şi-a revenit după eşecul din Australia

Revenită în ţară de la Melbourne, românca Simona Halep nu crede într-o retragere a rivalei sale din SUA. Sportiva situată, în prezent, pe poziţia secundă a clasamentului WTA declară că a depăşit momentul înfrângerii suferite în faţa Serenei Williams şi că este mulţumită de rezultatul obţinut în competiţia de la Antipozi.

„Nu am apucat să citesc deocamdat nimic din declaraţiile Serenei Williams, dar nu cred că se va retrage. Mie mi-a trecut supărarea după eşecul suferit în meciul cu ea şi mă simt ok acum. Mă bucur că am făcut un turneu bun. Un sfert de finală la primul Grand Slam al anului nu este un rezultat mic” a menţionat Simona Halep.

Osaka, lovită de vestea retragerii Serenei Williams

Nipona Naomi Osaka a fost, la rândul ei, surprinsă de vestea că Serena Williams este aproape de a-şi încheia cariera. „De fiecare dacă când evoluez împotriva ei, simt că e ceva ce-mi voi aminti toată viaţă. Mi se pare trist să o aud vorbind acum despre retragere. Eu aş vrea ca Serena să joace pentru totdeauna” a reacţionat tânăra tenismenă de 23 de ani.

Americanca, trădată de prea multe greşeli

Chiar dacă a fost mulţumită de tenisul pe care l-a etalat în aceste două săptămâni la Australian Open, Serena Williams recunoaşte că jocul său a şchiopătat serios în bătălia cu Osaka. „Nu aş putea spune că am fost nervoasă în această partidă. Diferenţa a fost făcută de multele erori comise din partea mea. Am simţit pe tot parcursul turneului că servesc bine şi chiar şi azi, în primele două game-uri, am jucat bine. Am avut o mulţime de şanse, dar am făcut prea multe greşeli uşoare” a descris americanca disputa de pe „Rod Laver Arena”.