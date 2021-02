Interlopii se ceartă pe facebook. Duminică dimineața lumea interlopă din România s-a inflamat brusc, după un live făcut de Vali Nebunu, fratele șefului Clanului Sportivilor, Mircea Nebunu.

Vali Nebunu, pe numele său Valentin Eugen Băluș, a postat live-ul pe pagina sa de facebook, unde a stat doar câteva ore. În prezentm Vali Nebunu este urmărit penal pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat, în formă agravată şi în stare de recidivă și instigare la trafic de migranţi, în stare de recidivă. Surse judiciare susțin că Vali Nebunu conducea o rețea de traficanți de persoane, în special migranți străini, care doresc să ajungă în Germania.

Scandalul între clanuri a început în urmă cu câteva zile. Romi Neguș, pe numele său real Romulus Markovics, este un interlop din Oradea, lider al clanului Neguș. Acesta a postat un film pe facebook, în care îl acuza pe Mircea Nebunu că nu are caracter.

„Vreau să vă spun ceva. Prietenii ăștia ai mei din țară. Nu mai sunt prieten cu Mircea Nebunu. Pe mine să nu mă mai sunați pentru Mircea Nebunu că a făcut așa și a zis așa. Ăștia de la Oradea, frații mei, care sunteți frații mei, nu umpluturile. Toate lumea să îi dați block. Dacă vă prind pe unul că îl aveți la prieteni, vă mutați la București, în Berceni. Toți să îl blocați pe Mircea Nebunu, și lumea din jur, știți ce zic, cei din jur, de acolo de la București. Block. Nu am ce să îți reproșez ție Micea. Știi de ce, fratele meu? Pentru că nu ai cuvânt. Când îți spui cuvântul undeva, trebuie să ai cuvânt. La noi la Oradea, așa se poartă …”, a spus Markovics.

Descinderea de pe Piatra Craiului

În aceeași, polițiști din Cluj și Bihor, și jandarmii au descins la un club din Piatra Craiului, unde Romi Neguș era alături de alte 30 de interlopi. Surse din cadrul Poliției Cluj a spus atunci că între Romi Neguș și Mircea Nebunu urma să aibă loc o luptă, pentru supremație, într-un ring special amenajat în zona respectivă.

Cei din Clanul Sportivilor au venit în zonă, dar s-au oprit la Zalau, unde și-au făcut o poză în fața unui hotel. Tot acolo a intervenit Poliția Sălaj și l-au ridicat pe unul dintre ei și l-au dus la audier.

Interlopii se ceartă pe facebook. Mesajul lui Vali Nebunu

După descinderi, scandalul părea aplanat. Numai că lucrurile nu au stat așa. Duminică dimineața, Vali Nebunu a postat un live dur la adresa lui Neguș. Printre cei la care s-a referit Vali Nebunu este și celebrul Nelson Mondialu, care a postat, la rândul lui un live de sprijin a lui Neguș. Nici băiatul lui Nelson Mondialu nu a fost scutit de amenințări. Printre referirile directe, sunt și locurile de veci din cimitirul lui Oana Zăvoranu.

„Mă … nebun! Caută pe Google să vezi cine suntem noi. Noi am făcut fapte, nu tu care nu ai nicio faptă în viața ta. Tu zici că nouă ne place să facem live -uri pe Facebook. L-ai pus pe baba aia mucegăită de Nelson să facă live… De ce minți și te dai pe șmecherul. Ce … de smardoi ești tu, că ai avut două meciuri și ai luat patru bătăi. Ce șmecher ești tu că nu ai nicio faptă. Nu a auzit nimeni de tine. Să … toată familia mea, dacă a auzit cineva de tine până nu te-a cununat frate-miu. Ultima dată te-a bătut Feri ăla. A sărit Mircea Nebunu să te salveze. Ești smardoi închipuit. Ai căutat din cumetria asta cu frate-miu să te știe lumea și pe tine. Tu nu te bați, tu țopăi la sac”, spune Vali Nebunu în live-ul cu princina.

Ulterior, Vali Nebunu a mai postat un mesaj în cursul serii de duminică, în care se referea la o geacă Cesare Pacioti. Despre această geacă, Nelson Mondialu a spus că este din carton și cumpărat de la turci, ceea ce l-a enervat la culme pe interlop.

Mesajul lui Nelson. Mă duc la Poliție.

Luni dimineața, toate mesajele lui Vali Nebunu au fost șterse de pe facebook. Totul are legătură cu o postare făcută de Nelson Mondialu, de două ore, care a făcută duminică.

Nelson le-a transmis Sportivilor că nu se teme de ei și ca va posta mesaje împotriva lor până când își vor cer scuze, pentru ceea ce au zis de el și de copilul lui.

„Interlopul din București s-a legat de Romi Neguș din Oradea. Șmecherul de la Oradea e greu, în pumni, picioare și capacitate. E șmecher. Azi a ieșit un clip de la Vali Nebunu. Aveți și voi geci, de plouă se moaie cartonul în ele. Am spus și repet. La un șmecher nu îi stă bine, în clipul mai noi, bombardierii se amenință pe facebook, să audă Poliția și televiziunile. Și atuci încearcă cu facebook-ul. Voi îl considerați pe respectivul șmnecher când o zis că pe mine pune capră și mă …”, a spus Nelson.

Interlopul din Cluj, care are un canal de youtube cu peste 600.000 de abonați, s-a ținut de cuvânt.

„Ăsta a început să îndruge azi dimineață că el are faptele lui Berilă, și când colo el are dosar penal cu patru cartușe de țigări. O vrut să le treacă fraudulos (râre). Mai are un dosar penal că o fost la pușcărie în Elveția pentru aspirator furat de la casele de vacanță. A făcut două luni de închisoare. Bă oameni bă! Nu vă vine credeți. Ce fapte o făcut ăsta. Și zicea că e de la Sorbona. Ăsta îi din Șapte băieți și o ștrengăriță. El e ștrengărița”, a mai comentat Nelson.