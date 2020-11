Ca să evite deplasările la sălile de jocuri, mai ales în această perioadă dificilă de pandemie, în care autoritățile au impus tot felul de restricții, Nelson Mondialu și-a creat condițiile necesare pentru a-și satisface viciul în propria sufragerie.

El a ținut să se laude cu acest lucru într-un clip video pe care l-a încărcat pe contul său de YouTube. Cu acest prilej, Nelson a povestit și cum a ajuns în posesia echipamentelor respective. Astfel, se pare că vedeta ar fi semnat un contract de promovare cu un cazino, iar la schimb, pentru a-i răsplăti serviciile, reprezentanții acestuia i-au oferit cele două aparate de păcănele, la care să se joace ori de câte ori are chef, ziua sau noaptea.

„Pentru că suntem asociați, eu am făcut un contract cu o anumită firmă și am primit din partea contractului, cadou, două păcănele. Vă spun imediat cu cine am semnat contractul. Îți ia și banii”, a povestit Nelson în clipul de pe YouTube, conform wowbiz.ro.

A pierdut o avere la jocuri

Extravagantul personaj este cunoscut pentru viciul jocurilor de noroc, care îl încearcă încă din perioada tinereții și din cauza căruia a pierdut o avere. Nelson Mondialu a recunoscut că a intrat prima dată într-un cazino în 1998. Se întâmpla în Ungaria, locație în care a pierdut sume foarte mari de bani.

„Eu am pierdut foarte, foarte mulți bani la păcănele. Am pierdut 3 apartamente, am avut 6 mașini. Eram jucător nu numai de păcănele, dar și la cazinouri. Am jucat și în Ungaria și în Austria, dar cel mai mult m-am rupt la noi în țară”, a povestit Nelson Monidalu.

În urmă cu ceva vreme, el își îndemna susținătorii și cunoscuții, care îi împărtășesc viciul, să se controleze și să joace responsabil, astfel încât să nu-și piardă toată agoniseala. El a povestit că a fost martorul unei scene teribile, într-o sală de jocuri din Timișoara, unde un bărbat care a pierdut 30.000 de euro, a luat-o la bătaie pe femeia de la casă, după ce mai întâi a cerut să-i restituie banii pierduți.

„Jocurile de noroc sunt ca un labirint. Greu poți să ieși și în același timp, îți pierzi mințile, pentru că nu știi cum să scapi”, spunea Nelson.