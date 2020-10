Nelson Mondialu a anunțat, printr-o postare pe vlogul să de pe Youtube, că a fost victima unei agresiuni. Mai mulți bărbați l-au bătut chiar în scara blocului în care locuia.

Acesta a povestit cum s-a petrecut totul, spunând de la bun început că nu s-ar fi gândit că avea să pățească așa ceva, el întorcându-se de la cumpărături.

Vedeta a făcut și primele declarații despre eveniment.

Totodată, Nelson Mondialu a ținut să le arate urmăritorilor săi și vânătăile pe care le-a dobândit în timpul conflictului. Se pare că bărbatul știe deja cine l-a atacat. Aceste detalii ar fi reușit să le afle din sursele sale, știind că probabil nu este un om iubit de toată lumea. Nu se știe dacă Nelson Mondialu a alertat deja Poliția sau își va face singur dreptate.

Cu toate astea, el nu a vrut să dezvăluie identitatea celor care l-au agresat, deși fanii din mediul online au insistat foarte mult ca să afle cine l-a bătut pe „rege”.

Primele declarații

„Uitați, am fost atacat. Mergem până la Curtea de Justiție dacă trebuie. Am fost atacat. Înțelegeți cum stă treaba? Da, e adevărat. Mi-a dat… Am să vă povestesc tot. Și știu cine sunt. I-am aflat. Am ieșit din scara blocului, voiam să fac o plimbare, să mă duc la piață să fac cumpărături.

Agresori, vedeți, am vorbit la plural. Cinci au fost pe mine. Ies afară din scara blocului cu coșarca. Am vrut să mă duc în piață. M-am dus spre garaj și întorc capul spre stânga și văd că geamul este deschis, am vrut să strig. Voiam să plec cu Petrică la piață. Petrică nu a răspuns.

Spre garaj, pe partea dreaptă fiind parcările, eu făcând 6-7 metri, am auzit un geam închizându-se și m-am oprit, m-am uitat în sus și mi-a venit o lovitură. Am căzut jos. Nu vreau să vă arăt. Abia mă mișc…”, a spus Nelson în vlog, conform Cancan.