Inteligența artificială a NASA va avertiza în 30 de minute despre furtunile solare catastrofale care se apropie

Această tehnologie revoluționară are potențialul de a oferi un avertisment de 30 de minute înainte de sosirea valului puternic de energie, potrivit Weather.com.

Noul model de inteligență artificială al NASA poate emite avertismente privind furtunile solare cu 30 de minute înainte ca acestea să lovească Pământul În epoca modernă, există puține lucruri care să inducă la fel de multă anxietate ca o pierdere neașteptată a conexiunii la internet. Fie că este vorba de lupta pentru a respecta termenele de lucru sau de așteptarea cu nerăbdare a unui răspuns la un text îndrăzneț, întreruperea bruscă poate fi destul de descurajatoare.

Adăugând presiune suplimentară la aceste îngrijorări, Soarele a manifestat o activitate sporită. Acesta eliberează erupții solare volatile și ejecții de masă coronală care declanșează furtuni geomagnetice pe Pământ. Aceste furtuni au potențialul de a provoca numeroase pene de curent.

Din fericire, NASA a intervenit din nou pentru a oferi o soluție. Modelul nou dezvoltat valorifică puterea inteligenței artificiale și a datelor satelitare ale NASA pentru a oferi avertizări timpurii pentru vremea spațială turbulentă.

Furtunile solare, anunțate cu jumătate de oră înainte să aibă loc

Modelul poate prognoza locațiile precise de pe Pământ care vor fi afectate de o furtună solară viitoare. În mod remarcabil, acesta oferă o fereastră valoroasă de 30 de minute – un fel de preaviz.

Acest preaviz crucial ne-ar putea oferi suficient timp pentru a ne pregăti pentru aceste furtuni. În plus, putem lua măsurile de precauție necesare pentru a atenua impactul asupra rețelelor electrice și a altor infrastructuri vitale.

„Cu această inteligență artificială, este acum posibil să se facă predicții globale rapide și precise și să se ia decizii în cunoștință de cauză în cazul unei furtuni solare. Minimizând astfel – sau chiar prevenind – devastarea societății moderne”, a declarat autorul principal, Vishal Upendran, de la Centrul Interuniversitar pentru Astronomie și Astrofizică din India.

Cum va ajuta modelul de inteligență artificială al NASA la predicția furtunilor solare NASA a dezvoltat un model de ultimă generație numit DAGGER (Deep Learning Geomagnetic Perturbation). Acesta utilizează în mod eficient inteligența artificială pentru a îmbunătăți capacitățile de predicție a furtunilor solare.

Folosind învățarea profundă, o tehnică puternică de inteligență artificială care permite computerelor să identifice modele pe baza exemplelor anterioare, cercetătorii au analizat măsurătorile vântului solar obținute în cadrul misiunilor solare. Aceste misiuni au implicat sonde spațiale poziționate strategic și dotate cu diverși senzori. Acestea lucrează împreună pentru a studia Soarele și comportamentele sale.

Pentru a-și evalua performanțele, DAGGER a fost testat pe două furtuni geomagnetice în august 2011 și martie 2015. În ambele cazuri, sistemul a prognozat cu succes și rapiditate impactul global al furtunilor, cu o acuratețe emarcabilă.

Bibliografie:

Byrne, B. (2023, May 16). NASA AI to give 30-minute warning of incoming catastrophic solar storms. Insider Paper.