Întâlnire bizară între Florin Cîțu și George Simion (AUR). Lovitură neașteptată în politica românească în toiul nopții?

O întâlnire neașteptată a avut loc, sâmbătă, între premierul interimar Florin Cîțu și George Simion, liderul AUR. Cei doi politicieni s-au aflat față în față și au stat de vorbă după ce prim-ministrul l-a însoțit pe Nicolae Ciucă, premierul propus, la depunerea listei de miniștri, la Camera Deputaților și la Senat.

Ce au avut să-și spună Florin Cîțu și George Simion

Momentul întâlnirii dintre Florin Cîțu și George Simion a fost surprins de jurnaliștii care se aflau prezenți la locul cu pricina. Întrebat dacă a negociat cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și dacă despre acest scenariu discuta cu liderul partidului, Florin Cîțu a negat vehement și a spus că „s-a întâlnit pe scări” cu Simion. În timpul declarațiilor, Cîțu a mai afirmat încă o dată că a fost vorba doar de o întâlnire întâmplătoare.

„Acest guvern va trece, veți vedea. E un guvern care poate să guverneze România, are soluții pentru perioada următoare. Social-democrații au spus că nu s-a luat o decizie, ci urmează să se ia o decizie în perioada următoare”, afirma Florin Cîțu, vineri, despre posibilitatea ca Guvernul lui Nicolae Ciucă să treacă de votul din Parlamentul României.

Nicolae Ciucă este pesimist, dar realist în ceea ce privește votul din Parlamentul României

Și asta în condițiile în care cele două formațiuni cu care PNL a negociat intens în ultimele zile, USR și PSD, nu vor vota pentru această variantă de conducere a țării.

Mai sceptic a fost chiar prim-ministrul desemnat, Nicolae Ciucă. „Nu am să îmi depun mandatul. Așa cum arată cifrele, guvernul nu are șanse să treacă. A fost destul de multă inflexibilitate în negociere, am constatat că nu vom ajunge la o majoritate. Ținând cont de situația în care ne găsim, am hotărât să merg cu programul de guvernare și cabinetul în Parlament pentru că mai este timp până miercuri, e timp de reflecție pentru fiecare parlamentar”, a spus Ciucă.