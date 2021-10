Dragnea, acuzații explozive. El este omul care a ”făurit” Statul Paralel. Pericol de gradul 0 pentru Iohannis

În opinia lui Liviu Dragnea, şeful SPP, Lucian Pahontu, este omul care a dezvoltat sistemul ocult numit „statul paralel” şi care a luat locul lui Coldea pentru a duce mai departe ce a început devenind şi mai periculos decât el.

LiviuDragnea: „Nu îmi este teamă de nimeni. Nu mi-a fost niciodată, doar când eram mic îmi era teamă de tata. Lucian Pahonțu nu că creează teamă cuiva. După părerea mea, este cel mai toxic personaj de câțiva ani în România, omul care a dezvoltat sistemul ocult numit „statul paralel” și care a făcut atât de mult rău în România și face în continuare. Am mai spus o în câteva rânduri, în 2018 și 2019, îi va face rău inclusiv lui Klaus Iohannis.

Acest individ care i-a luat locul lui Coldea în vechiul binom este cel mai periculos și mai puternic astăzi, după Iohannis, în România. Pentru că așa este, el spune deciziile, spune procurorilor ce să înceapă, ce să oprească, are o influență foarte mare asupra prim adjunctului de la SRI. (…) Am mai auzit o informație, dar nu știu dacă este reală, că acum s-ar fi împăcat Coldea cu Pahonțu. Îmi vine greu să cred. Coldea nu mai are de mult valoare de întrebuințare atât cât ar vrea el să se creadă că are”, a spus Dragnea la Kanal D.

Liviu Dragnea nu este la primul atac la adresa şefului SPP

Liviu Dragnea a lansat un alt atac la adresa șefului Serviciului de Protecție şi Paza, Lucian Pahontu, susținând că aceata avea o practică foarte nocivă: işi folosea angajații pentru a culege informații, apoi mergea la Parchete sau instanţe şi transmitea anumite mesaje.

Fostul lider PSD declara atunci că el nu beneficiază de serviciile SPP pe motiv ca nu are încredere în șeful acestei instituții, Lucian Pahontu: „Nu am încredere în șeful acestei instituţii, domnul Pahonţu, pentru că știu că de foarte mulți ani își depăşeşte atribuţiile, de foarte mulţi ani foloseste angajaţi ai acestei instituții pentru a strânge informații. Ce informații să culeagă acest om despre un ministru ca să-l protejeze?

Dimpotrivă, majoritatea miniștrilor cu care am vorbit în ultimul timp, şi nu numai în 2017, ajunseseră la o stare de glumă. Toţi știau că ofițerii SPP trebuie să-i transmită lui Pahonţu unde au fost, ce au făcut. Mie nu mi se pare că poate fi luată ca o glumă. Este foarte grav. Este un viceprim-ministru care a spus-o cu subiect şi predicat. Este un caz în care un demnitar al statului român şi-a asumat. Dar la câti s-o fi dus acest om? Ca să se implice în ce? Unde scrie în fişa postului că șeful SPP trebuie să se bage în chestiuni politice, în viața internă a partidelor, în influențarea membrilor guvernului?, a declarat Liviu Dragnea cu ceva timp în urmă.