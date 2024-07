Monden Insula Iubirii, izvor nesecat de perle și de mm-uri. Care sunt cele mai faimoase replici de până acum







Insula iubirii pare să fie un adevărat izvor de vorbe de duh. Cel puțin asta rezultă după primele episoade când protagoniștii au inventat noi cuvinte sau au devenit celebri cu ziceri ”profunde”. Una dintre primele perle scoase i-a aparținut lui Marcel. ”Vrei să mergem pe plajă, după, să vedem sumsetul”, a fost replica ce l-a consacrat.

”Sumsetul” a devenit subiect de glumă și de MM-uri pe toate rețelele de socializare. Tot Marcel a fost cel care a scos următoarea perlă. ”S-a simțit șain brait laic ădiamănz in dă scai” a spus bărbatul cu această intonație.

Izvor de ”înțelepciune populară”

Desigur că au apărut MM-uri de genul ”tu după un scrub de piele: șain brait laic ădiamănz in dă scai”. Nici spaniola nu este un teren necunoscut pentru același personaj. ”Ola, que guapa” s-a transformat în ”ola, que gruapa”. Marcel are și o explicație legat de limba spaniolă. „În Tenerife, am învățat spaniolă din mers.

Prima oară nu prea îmi intra. Acolo nu am fost la școală încă, trebuie să mai merg să mai fac ceva gramatical. Dar ca să am o conversație cu clienții, să ies în oraș să am o conversație, sau în club, sunt capabil și credeți-mă ce spun. Cam așa e cu spaniola”, a spus Marcel pe Tik-tok. De asemenea o altă protagonistă a avut o vorbă de duh la adresa iubitului cu care a mers pe insulă.

”Buna dimineața, melc, bună dimineața, Cornel!”

”Dacă ne despărțim o să rămână cu fața mea pe piciorul lui toată viața”, a spus ea. Cornel este și el pe buzele internauților, practic numele și faptele lui l-au făcut celebru, mai mult decât perlele.

Așa a apărut noua zicală: ”bună dimineața melc, bună dimineața Cornel”. Până la sfârșitul acestui sezon care se arată extrem de spumos, cu siguranță vor mai apărea și alte dezbateri lingvistice. Rămâne de văzut totuși care este următorul cuplu care pleacă acasă.