Inspecția Muncii a declanșat de ieri, 10 noiembrie 2020, Campania naţională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19

Inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, în calitate de coordonator național, explică în ce constă această campanie:

„De la an la an, domeniul legislației muncii a suferit numeroase modificări și adaptări fie la legislația europeană, fie impuse de contextul socio-economic și, mai nou, epidemiologic, pe care îl traversăm. Suntem obligați să ne adaptăm prompt și să implementăm imediat toate schimbările impuse de realitățile cu care ne confruntăm de la o zi la alta. Celebra afirmație ”Timpul nu mai are răbdare cu oamenii” a lui Marin Preda pare mai actuală ca oricând.

Dacă până acum activitatea inspectorilor de muncă avea o latură importantă de prevenire, care viza informarea și conștientizarea lucrătorilor și a angajatorilor asupra riscurilor la care se expun, în contextul actual suntem obligați să impunem respectarea anumitor reglementări, practic s-a trecut de la poate la trebuie.

Astfel, luând în considerare necesitatea asigurării, în continuare, a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, prevăzută de Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se impune intensificarea controalelor desfășurate de Inspecția Muncii, în vederea verificării și conștientizării angajatorilor cu privire la aplicarea legislației care reglementează stabilirea unor programe individualizate de muncă, munca la domiciliu munca în regim de telemuncă precum și cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Solicit colegilor inspectori de muncă să-și ia toate măsurile necesare astfel încât, în exercitarea activității de control, să evite, pe cât posibil, expunerea la contaminarea cu virusul Sars-CoV-2. Rezultatele vor fi comunicate public la sfârșitul campaniei.”

Campania se va desfăşura în perioada 10 – 24.11.2020, inclusiv în zilele de 14.11.2020 și 21.11.2020, și are ca grup țintă angajatorii cu un număr de peste 50 de angajați.control

La nivelul Inspecţiei Muncii, campania este coordonată prin participarea directă la acțiunile de control din teritoriu de Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat, Mihai Nicolae UCĂ, inspector general de stat adjunct SSM și Larisa Otilia PAPP, inspector general de stat adjunct relații de muncă, se arată în comunicatul instituției.

Obiectivele campaniei:

* Conștientizarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați și determinarea acestora de a organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră și de a implementa munca la domiciliu și telemunca, în vederea reducerii riscului de contaminare cu Coronavirus la locul de munca precum si pe timpul deplasării la și de la locul de muncă precum și cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;

* Verificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați cu privire la aplicarea prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru și securitatea și sănătatea în muncă;

* Verificarea modului în care angajatorii organizează transportul de la locul de muncă la domiciliu și invers, precum și a modului în care s-au organizat spațiile destinate servirii mesei de către lucrători;

* Identificarea neconformităților în domeniul securității și sănătății în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați a prevederilor legale în vigoare.

* Identificarea si combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.