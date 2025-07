Insecte spion. Albinele cyborg ar putea ajunge pe frontul tehnologic al armatei chineze

O echipă de cercetători de la Institutul de Tehnologie din Beijing a dezvoltat un sistem care transformă albinele în cyborgi, permițând controlul direcției de zbor al acestora printr-un dispozitiv electronic miniatural de doar 74 de miligrame.

Tehnologia presupune implantarea a trei microace direct în creierul insectei, prin care sunt transmise impulsuri electrice ce ghidează mișcările albinei – înainte, înapoi, la stânga și la dreapta, potrivit Yahoo.

Potrivit publicației South China Morning Post, care a analizat documentele științifice aferente, albinele au răspuns corect comenzilor în aproximativ 90% dintre cazuri. Studiul evidențiază potențialul uriaș al acestor insecte biomecatronice în operațiuni de recunoaștere, salvare și chiar în aplicații de natură militară.

Cercetătorii susțin că insectele robotizate ar putea reprezenta o soluție practică pentru pătrunderea în zone greu accesibile, cum ar fi clădiri prăbușite sau spații înguste din zone de conflict. „Roboții biologici moștenesc mobilitatea superioară, capacitățile de camuflaj și adaptabilitatea la mediu ale organismelor gazdă,” se arată în studiul citat.

Datorită dimensiunii reduse și a capacității lor naturale de a zbura eficient în medii complexe, albinele cyborg ar putea fi utilizate în misiuni de recunoaștere în zone urbane, operațiuni antiteroriste, supraveghere a traficului de droguri și intervenții în caz de dezastre naturale.

Cu toate acestea, tehnologia se află încă în stadiu incipient și se confruntă cu provocări semnificative. Una dintre principalele dificultăți rămâne alimentarea cu energie. În prezent, dispozitivul trebuie conectat prin cablu la sursa de curent, deoarece o baterie suficient de puternică ar avea o masă de aproximativ 600 de miligrame – de peste opt ori mai mare decât controlerul în sine.

Chinese scientists have successfully turned bees into cyborgs by inserting controllers into their brains.😳

In tests, the device worked 9/10 & the bees obeyed the instructions to turn left or right & could be used in rescue missions – or in covert operations.🤨

July 14, 2025