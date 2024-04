„Înfrăţirea” sau banii Mioveniului, investiţi în proiecte dubioase într-un sat de peste Prut

Ion Georgescu, primarul oraşului Mioveni, judeţul Argeş. învinuit de corupere pasivă, a investit bani grei din bugetul public local în proiecte dubioase dintr-un sat din Republica Moldova. S-a întâmplat în timp ce a pus pe brânci întreprinderea publică Servicii Edilitate. Iar părinţii din Mioveni se plâng că nu pot găsi un loc la grădiniţă pentru picii lor.

Milioanele contribuabililor din Mioveni au fost redirecţionate de Georgescu în satul Măgdăceşti, raionul Criuleni. Acolo edilul şi-a găsit o „soră” în persoana primăriţei Liuba Cojocaru. Care, la fel ca ţi el, are probleme de integritate.

Din banii Mioveniului a fost restaurată o grădiniţă în urma căreia a avut de câştigaat primăriţa de la Măgdăceşti. Iar înainte de a fi reţinut, Ion Georgescu se ambiţiona să finanţeze cu cel puţin jumătate de milon de euro construcţia unui complex sportiv. Reuşind să transfere doar 185.000 de euro.

Georgescu a oferit ajutoare şi bisericii din Măgdăceşti, aflată în subordibnea canonică a Patrriarhiei Ruse. Şi care face tot posibilul pentru a împiedica construcţia bisericii aflate sub egida Mitropoliei Basarabiei de sub jurisdicţia Patriarhiei Române. Biserica servilă Moscovei i-a oferit o mare susţinere Liubei Cojocaru la alegerile locale din anul trecut pentru a obţine un nou mandat. .

Milioanele din Mioveni au fost transmise la Măgdăceşti sub pretextul înfrăţirii celor două localităţi. Locuitorii din Mioveni nu au nimic împotrivă de a-i ajuta pe fraţii de peste Prut. Dar nu înainte de a fi soluţionate problemele localităţii lor. Iar proiectele dubioase în care au fost investiţi banii în localitatea din Republica Moldova ridică semne de întrebare şi suspiciuni că Ion Georgescu ar fi avut interese personale.

Înfrăţirea dintre Mioveni şi Măgdăceşti a avut loc în martie 2016, fiind realizată de primarii Ion Georgescu şi Liuba Cojocaru.

Precizăm că satul Măgdăceşti numără 6000 de locuitori, în timp ce Mioveniul, 30.000. De regulă, înfrățirile se fac între unități administrativ-teritoriale de același nivel, cu probleme similare, miza principală fiind absorbția fondurilor europene.

Această relaţie pare să fi fost pregătită de către un prieten de familie a primăriţei de la Măgdăceşti. Este vorba de Mihai Conţiu, un jurnalist din România venit în Republica Moldova la începutul anilor 2000.

Acesta a fost angajat la ziarul „Moldova Suverană”, în timpul guvernării comuniste de la Chişinău, fiind un susţinător înflăcărat al liderului comunist şi pro-rus,Vladimir Voronin. Fostul preşedinte i-a oferit lui Conţiu cetăţenia Republicii Moldova, după ce jurnalistul a declarat public că este spion român la Chişinău.

Mihai Conţiu a criticat protestatarii din aprilie 2009 şi a atacat scriitori, jurnalişti şi politicieni pro-români. Jurnalistul a criticat mişcarea unionistă şi s-a pronunţat împotriva unei potenţiale uniri a Republicii Moldova cu România.

În 2020, Conţiu a primit de la fostul preşedinte Igor Dodon ordinul Gloria Muncii.

Într-un articol publicat de Conţiu în „Moldova Suverană”, în 2015, acesta se declară „vechi prieten de familie” cu Liuba Cojocaru. Jurnalistul o ridica în slăvi pe primăriţa de la Măgdăceşti, menţionând că în faţa ei „tremură şi cei mai fioroşi bărbaţi”.

În aşa zisul reportaj în care îl declara drept o nulitate pe fostul primar uniost al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, Mihai Conţiu relata cum l-a adus pe senatorul PNL Viorel Badea la Măgdăceşti.

„Pe data de 8 Martie, l-am invitat pe Eduard Alexandru, consilier al senatorului român Viorel Badea şi din partea PPE, să mă însoţească într-o vizită la Măgdăceşti.

De Ziua Femeii, într-un local extrem de încăpător şi modern din Măgdăceşti, Liuba Cojocaru a invitat peste 400 de femei din sat, cărora le-a oferit o masă de post, aflaţi fiind în Postul Paştelui, şi un spectacol de muzică şi dans de zile mari, la care au participat grupuri şi interpreţi locali, de la Chişinău şi din România, fanfara satului şi orchestra de muzică populară şi folclor condusă de maestrul Petre Neamţu.

Metaforic vorbind, Liuba Cojocaru este femeia şi primarul în faţa căreia tremură şi cei mai fioroşi dintre bărbaţi. Iar asta pentru că dezarmează pe oricine cu dîrzenia, hărnicia şi bunele ei intenţii.

Acestea şi realizările ei concrete, ca primăriţă, au fost poate şi motivele care l-au determinat pe Eduard Alexandru să-l convingă ca să viziteze Măgdăceştiul pe Viorel Badea, senator român care-i reprezintă pe românii de pretutindeni, al cărui birou senatorial de la Chişinău este reprezentat de acelaşi Eduard Alexandru”, scria Conţiu.

Viorel Badea cu Liuba Cojocaru la Măgdăceşti/ Sursa foto: Moldova Suverană

Potrivit fostului jurnalist al lui Voronin, Viorel Badea a vizitat Măgdăceştiul la câteva zile după consilierul său. Precizăm că, puţin mai înainte, în ianuarie 2015, senatorul PNL, a onorat cu o vizită şi redacţia „Moldova Suverană”, care până nu demult atacase tot ce este românesc.

„În ziua de 14 martie, împreună cu Viorel Badea ş Eduard Alexandru am fost în vizită la Primăria şi în satul Măgdăceşti. Cu acest prilej, senatorul român a avut suficiente motive să fie încîntat şi chiar entuziasmat de realizările obţinute de Liuba Cojocaru, de respectul de care se bucură în faţa locuitorilor Măgdăceştiului tocmai din cauza acestora.(…). . Pe mai departe, primăriţa mai are în proiect reparaţia capitală a tuturor străzilor şi trotuarelor, dar şi un vis pentru al cărei realizare senatorul Viorel Badea i-a spus că îi va acorda tot sprijinul. Liuba Cojocaru vrea să-i smulgă pe tineri din sedentarismul din faţa internetului pe tinerii satului, în care funcţionează şi o şcoală sportivă, şi să le ofere un complex polivalent, care să cuprindă un teren de fotbal modern, terenuri mai mici pentru antrenamente, pentru tenis, volei etc., un club sportiv şi cu încăperi destinaţie culturală şi altele. Pentru aceasta, deja a întocmit şi un proiect”, mai relata Conţiu.