Infrastructura energetica a Ucrainei, în centrul discuțiilor dintre Keir Starmer și Donald Trump

Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au fost discutate recent la nivel înalt, în contextul unui episod de frig sever care a afectat regiunea, potrivit RBC-Ukraine.

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a atras atenția asupra gravității loviturilor lansate în timpul nopții, subliniind riscurile umanitare sporite generate de temperaturile extrem de scăzute.

Informațiile au fost făcute publice într-un comunicat oficial al Cabinetului prim-ministrului britanic, care detaliază o conversație telefonică purtată cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Potrivit declarației oficiale, premierul Keir Starmer și președintele american Donald Trump au discutat situația actuală din Ucraina, cu accent pe efectele atacurilor rusești asupra infrastructurii critice. Convorbirea a avut loc într-un context marcat de lupte continue și de o scădere accentuată a temperaturilor, care a readus în prim-plan problema protejării rețelelor energetice ucrainene.

Documentul subliniază că liderii au analizat implicațiile atacurilor desfășurate în special pe timpul nopții, când condițiile meteo erau deosebit de dure.

Comunicatul menționează că loviturile asupra infrastructurii energetice au avut loc într-un moment în care temperaturile au coborât la niveluri critice. Partea britanică a evidențiat faptul că astfel de atacuri sporesc riscurile umanitare pentru populația civilă și creează dificultăți suplimentare în menținerea funcționării sistemelor esențiale.

Premierul britanic a subliniat gravitatea situației, afirmând: „Atacurile violente ale lui Putin asupra infrastructurii naționale critice, inclusiv asupra sistemelor energetice, au fost deosebit de crude, într-un moment în care temperaturile au scăzut sub minus 20 de grade Celsius”, se arată în declarația oficială.

Conform poziției exprimate de Londra, desfășurarea unor astfel de atacuri în condiții meteorologice extreme agravează semnificativ situația de pe teren. Alimentarea cu energie este esențială pentru încălzire, servicii medicale și alte nevoi de bază, iar avarierea infrastructurii în timpul iernii crește vulnerabilitatea populației.

Comunicatul Cabinetului prim-ministrului britanic precizează că aceste acțiuni au fost analizate ca parte a unei evaluări mai ample privind efectele directe asupra condițiilor de trai ale civililor ucraineni.

Discuția privind infrastructura energetică a Ucrainei a fost integrată într-un dialog mai larg despre evoluția conflictului și acțiunile continue ale Rusiei.

În acest context, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, a declarat că președintele Donald Trump nu a fost surprins de atacurile Rusiei asupra infrastructurii critice a Ucrainei și nici de încălcarea așa-numitului „armistițiu energetic”.

Potrivit informațiilor disponibile, în pofida unor înțelegeri anterioare privind o pauză de o săptămână a atacurilor asupra infrastructurii energetice, Rusia a lansat cel mai amplu atac de acest tip din acest an.

Motivele care au dus la eșecul așa-numitului „armistițiu energetic” rămân neclare. Nu este cert dacă datele exacte de început și de sfârșit ale pauzei au fost stabilite clar și nici dacă perioada de încetare temporară a focului a fost folosită pentru pregătirea unui atac de amploare. De asemenea, impactul acestor evoluții asupra viitoarelor negocieri, inclusiv cele preconizate la Abu Dhabi, este încă incert.