Informație de ultimă oră. Prețul RCA ar putea varia în funcție de vânzător. Tot ce trebuie să știe șoferii

Un nou proiect lansat spre dezbatere publică de către ASF stabilește modificarea prețului RCA în funcție de vânzător. Potrivit noilor prevederi, va fi ridicată orice fel de restricție, iar formele de raportare în ceea ce privește stabilirea tarifelor pentru RCA vor fi înlăturate. Brokerii avertizează, însă, că modificările propuse la nivelul normei 20 privind RCA vor afecta interesele consumatorilor

Prețul RCA ar putea să varieze în funcție de canalul de distribuție

Proiectul lansat în dezbatere publică stabilește, practic, revenirea la situația de dinainte de anul 2017, însă premiera este reprezentată de faptul că prețul RCA ar putea varia în funcție de canalul de vânzare. Astfel, dacă RCA este achiziționat online, de la firma emitentă sau broker, prețul ar putea să fie mai ieftin datorită costurilor online mai mici.

Prețul asigurării diferă în funcție de canalul de distribuție – brokeri, online sau agenții proprii, potrivit noului proiect. „Indiferent de canalul de distribuție utilizat, asigurătorul RCA practică aceeași primă de asigurare netă de cheltuieli de distribuție, stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat”, arată documentul.

Brokerii sunt, însă, nemulțumiți din cauza faptului că, în vechea formă a normei nu se prevedea prima de asigurare netă, ceea ce oferă posibilitatea de a practica prețuri în funcție de vânzător.

Principalele companii care vând RCA, City Insurance și Euroins (firmă care controlează 80% din piață) vând exclusiv prin brokeri. Mai trebuie menționat că, pe piața RCA, brokerii controlează aproape toate vânzările, potrivit Economica.net.

ASF oferă asigurări. Costurile de distribuție sunt similare

„Analizând conținutul proiectului de modificare a Normei 20/2017 publicat pe site-ul ASF la secțiunea Consultări publice, reprezentanții Patronatului Roman al Brokerilor de Asigurare Reasigurare vor solicita o întâlnire de lucru ,cu reprezentanții ASF, în care sa poată fi dezbătute modificările propuse.

Vom încerca sa ne argumentam poziția, institutional, ca distribuția de asigurări are un cost si ca un broker de asigurări din acel comision încasat, suporta toate cheltuielile aferente menținerii rețelelor de distribuție, pana la cel mai îndepărtat punct aflat pe harta României.

Mai mult decât cele menționate, costurile de distribuție sunt similare între un broker de dimensiuni mici, medii sau mari. Cheltuielile cu programele de emitere asigurări (software si hardware) sunt similare, cum similare sunt si costurile cu pregătirea profesionala si examinarea, sau taxele pe care aceștia le achita Autorității. Prin acest demers, de abrogare a unicității prețului ofertat la polița RCA, se va introduce o confuzie în rândul consumatorului de asigurări, sporind astfel neîncrederea într-un produs sau altul, indiferent de canalul prin care acesta si-a obținut oferta de asigurare”, a explicat Adriana Grecu, președinte Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare (PRBAR).

Prețurile de vânzare sunt mult sub tariful de referință

„Am luat act de propunerea de modificare a normei 20-RCA pusă în dezbatere publică de către ASF. Consideram ca unele prevederi sunt de natura a afecta grav interesele consumatorilor, dar și întreaga piață de distribuție. La nivel de asociate subiectul se afla in analiza si in cel mai scurt timp vom transmite punctul nostru de vedere către ASF.

Decizia de a diversifica prețurile în funcție de canalul de distribuție (inițiativă mai veche susținută și de Consiliul Concurenței și de ASF la propunerea firmelor de asigurare mai puțin active în zonă) are, totuși, un rol în logica supraveghetorului pieței. Concentrarea pe piața RCA este cea mai mare problemă de ani de zile, în condițiile în care City Insurance și Euroins au ajuns să controleze împreună circa 80% din totalul vânzărilor. Ele au ajuns aici în primul rând datorită tarifului mult sub celelalte companii(tarif nu neapărat sustenabil, dacă ne uităm la zecile de mii de reclamații și la situația vecină cu falimentul în care este City), dar și pentru că au plătit brokerilor comisioane peste medie și bonusuri substanțiale. Era normal ca intermediarii să insiste pe vânzarea polițelor acestor două firme. Au existat în trecut chiar tentative de a plafona comisionul, însă actuala conducere a ASF a realizat că CE nu va permite acest lucru. A rămas soluția diversificării prețului în funcție de canal, cu atât mai necesară, din perspectiva ASF, cu cât City, liderul pieței, este cu un picior în groapă, iar ofertele care vin sub această companie sunt mult mai scumpe”, a transmis Dorel Duță, președinte UNSICAR.

Valentin Ionescu, directorul sectorului asigurări, a transmis că românii nu ar trebui să fie îngrijorați cu privire la scumpirea prețurilor RCA. „Tarifele de referință publicate recent sunt, pe medie, cu 0,5% mai mici decât cele publicate în prima parte a anului, pentru personae fizice. Majoritatea companiilor vând sub tariful de referință. Dacă tariful de referință are o media e 978 de lei pe ultimul tarif calculate, prima la care s-a vândut efectiv este de 632 de lei. Prețul correct este acolo unde ele își pot achita daunele. Mă îndoiesc că prețurile pentru transportatori se vor dubla, dar mă feresc să fac astfel de estimări. Tarifele de referință și tarifele companiilor se fac pe baza un istoric. Dacă daunalitatea crește, ar putea și tarifele să crească, dar nu neapărat să se dubleze. Tariful de referință este acum 7.100 de lei”, a spus Valentin Ionescu, potrivit sursei citate.