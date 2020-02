In aceasta idee, Romasig le propune celor interesati o solutie viabila pentru completarea veniturilor. Concret, este vorba despre obtinerea unor comisioane acordate pentru intermedierea politelor pentru asigurare/reasigurare. Persoanele fizice sau juridice care se ocupa cu o astfel de activitate poarta denumirea de asistenti in brokeraj. Articolul face referire la activitatea asistentilor in brokeraj persoane juridice – asta nu inseamna ca incheierea politelor de asigurare de catre persoanele fizice ar fi lipsita de importanta.

Ce presupune contractul cu un broker de asigurare si ce avantaje are

In primul rand, un astfel de contract se realizeaza in baza Legii 32/2000. Potrivit normelor acestei legi, pe baza unei imputerniciri, se pot desfasura anumite activitati. In Romania exista cateva mii de persoane juridice care intermediaza polite pentru asigurare/reasigurare – se vehiculeaza ca aproximativ 6000 de persoane juridice se ocupa de o astfel de activitate.

Incheierea contractului cu un broker de asigurari este conditionata de doua aspecte:

persoanele juridice care nu detin un cod RAJ trebuie sa urmeze un curs de calificare profesionala;

in cazul in care persoana juridica detine un cod RAJ, trebuie sa urmeze Cursul de Pregatire Continua a intermediarilor in asigurari;

Cod CAEN 6621, 6622.

Dupa absolvirea unui astfel de curs, persoana juridica in cauza va primi certificatul de atestare profesionala.

Avantajele obtinute de catre firmele incluse in categoria asistenti in brokeraj persoane juridice

Cand in discutie intra avantajele unei astfel de activitati, se poate incepe prin a se sublinia posibilitatea derularii unui business profitabil. La incheierea politelor de asigurare de catre o terta persoana juridica, in speta, asistenti, acestia primesc comisioane semnificative, stipulate in contractul de asistenta.

Pe de alta parte, firma care incheie astfel de contracte cu terti asigura traininguri si suport in derularea activitatii, inclusiv documentele specifice. Asistentii vor fi sprijiniti de brokerul sub a carui umbrela lucreaza sa identifice segmentul caruia sa i se adreseze, sa negocieze contractele ca, in final, sa incheie politele de asigurare.

Tipuri de business-uri pentru care sa intre si in domeniul asigurari este mai mult decat oportun

Tentati de posibilitatea de a-si duce firma la un alt nivel in ceea ce priveste obtinerea veniturilor, numerosi antreprenori se intreaba daca asistenta in brokeraj reprezinta o oportunitate pentru ei. Raspunsul este simplu si complex, in acelasi timp. Simplu pentru ca in mod cert este afirmativ. Complex pentru ca poate fi dezvoltat in functie de tipul afacerii.

La modul general, o astfel de activitate poate fi desfasurata de orice firma cu flux de clienti:

firme din domeniul auto (service-uri, spalatorii, tractari si asistenta rutiera, statii ITP, vanzari auto/moto): ce motiv ar putea exista ca astfel de firme sa nu intermedieze si asigurari RCA sau CASCO? Niciunul!

agentii de turism: de ce nu ar incheia si asigurari medicale de calatorie? Nu exista niciun impediment, dimpotriva, poate fi vorba despre un venit in plus;

evaluatori bunuri mobile si imobile: clientii acestora pot sa beneficieze de posibilitatea de a achizitiona produse specifice de asigurare pentru bunuri.

In mod evident, lista nu este una exhaustiva si exemplele pot continua. Concluzia, insa, este una singura: activitatea asistentilor in brokeraj persoane juridice poate sa genereze venituri semnificative!

