În urma unei postări pe Instagram, fanii au reacționat imediat și au identificat un obiect suspect pe degetul Ginei Pistol. Este vorba de un inel. Speculațiile au început să curgă, majoritatea fanilor crezând că Smiley ar fi făcut pasul cel mare fără să anunțe pe nimeni.

Gina Pistol a intervenit rapid și a lămurit lucrurile, explicând care este, de fapt, povestea din spatele bijuteriei ce o poartă la mână.

„Eu sunt bine cum sunt. Am vorbit cu el despre nuntă. Eu nu mă grăbesc, cred că doar mama. La câte ședințe foto în rochie de mireasă am avut… Când mă voi mărita, voi face o petrecere în aer liber, fiecare vine imbrăcat cum vrea. Voi face un grătar fără mici! Fac 39 de ani, dar nu am nicio problemă că sunt nemăritată la vârsta asta!’, spunea Gina Pistol în 2019.

Prezentatoare TV a mers mai departe cu explicațiile pentru a nu lăsa urme de interpretări și a dezvăluit misterul din spatele inelului.

„Eu când eram mai mică voiam un inel frumos, de prințesă. Am crescut, am făcut bănuți, mi l-am luat. Mi l-am luat pe persoană fizică! Nu este de logodnă, este inelul meu”, a spus Gina Pistol, conform Cancan.

Ce au făcut pe perioada stării de urgență? Smiley a recunoscut totul!