Indicele ROBOR la 3 luni a depășit pragul psihologic de 8% pe an. Cât a fost la începutul lui 2022

Indicele ROBOR la 3 luni a urcat luni la 8,01% pe an, de la 7,97% pe an în şedinţa precedentă. El a avut un nivel ridicat și pe 1 februarie 2010, respectiv 8,15%, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul lui 2022, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 8,13% pe an, de la 8,08% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 8,24% pe an, de la 8,19% pe an, vineri.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare, potrivit BNR.

Indicele ROBOR crește de la o zi la alta

Indicele ROBOR, în funcție de care se calculează ratele la creditele în lei contractate înainte de luna mai a anului 2019, crescuse și zilele trecute. Pe 29 iulie, el ajunsese la 7,97%, iar cel la șase luni la 8.08%. În acest context românii vor plăti rate și mai mari.

Creșterea ROBOR duce la creșterea ratelor românilor care au luat credite în lei înainte de luna mai a anului 2019. Dacă este să facem un calcul la un împrumut de 250.000 de lei (50.000 de euro) contractat pe o perioadă de 30 de ani, observăm că rata a crescut extrem de mult.

Dacă la începutul anului era de 1.380 de lei pe lună, la începutul lunii iulie a ajuns la 2036 de lei. Cum indicele ROBOR la trei luni este aproape la pragul de 8%, rata va mai crește cu încă 250 de lei.

Și românii care au luat credite în lei după luna mai a anului 2019 trebuie să plătească mai mult. Acestea se calculează în funcție de dobânda de politică monetară, care a fost majorată de BNR la 4,75% plus IRCC.

Banca Națională a majorat la finele lunii iunie și valoarea IRCC, indicele în funcție de care se calculează dobânzile la creditele acordate de bănci după luna mai a anului 2019. Acesta a ajuns la 2,65%, față de 1,86% cât era până acum. Noul procent se va aplica până în luna septembrie.