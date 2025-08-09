Politica Încrederea în Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la 25% după două luni de mandat, într-un sondaj Sociopol







Încrederea românilor în președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan a coborât la doar 25%, potrivit unui sondaj realizat de SOCIOPOL și prezentat de sociologul Mirel Palada. Datele indică o prăbușire rapidă a capitalului de susținere publică în doar două luni de mandat, fenomen fără precedent în politica recentă a României. Scăderea este pusă pe seama măsurilor de austeritate și a atitudinii ferme adoptate de actuala conducere.

Mirel Palada a explicat, în cadrul unei emisiuni transmise live, că Nicușor Dan a pornit mandatul prezidențial cu un nivel de încredere de aproximativ 40%, însă acesta a scăzut constant, ajungând sub pragul de 30% în prezent. Premierul Ilie Bolojan a urmat un traseu similar, cifrele din sondaje indicând aceeași valoare minimă de 25% pentru ambii lideri.

Sociologul a comparat situația cu mandatele foștilor președinți Klaus Iohannis și Traian Băsescu, care porneau de la cote de încredere mult mai ridicate și reușeau să mențină sprijinul unei părți semnificative a electoratului, inclusiv din rândul celor care nu îi votaseră inițial. În opinia sa, lipsa acestui „bonus de început” este una dintre cauzele majore ale scăderii rapide.

Potrivit lui Palada, la alegerile prezidențiale recente, Nicușor Dan a fost votat de aproximativ 30% din totalul populației, raportându-se la o prezență la urne de 60%. Deși în primele săptămâni a beneficiat de o creștere temporară, atingând 40% în sondaje, acest sprijin s-a diminuat brusc. În trecut, Băsescu și Iohannis reușeau să ajungă la niveluri de încredere între 60% și 70% la început de mandat, menținându-se pe un trend ridicat o perioadă îndelungată.

Diferența esențială, afirmă sociologul, constă în atitudinea electoratului: în trecut, chiar și susținătorii taberei învinse recunoșteau victoria și acordau președintelui ales o perioadă de susținere tacită. Acum, o parte importantă dintre cei care nu au votat cu Nicușor Dan își mențin opoziția, refuzând să-l valideze simbolic ca lider al tuturor românilor.

Palada avertizează că o astfel de erodare accelerată a capitalului politic poate afecta capacitatea guvernului de a implementa reforme. În context, măsurile de austeritate și politica de comunicare percepută ca agresivă ar putea accentua distanța dintre conducere și cetățeni.

Pe plan politic, o încredere redusă în tandemul președinte–premier poate stimula opoziția și poate crea dificultăți în negocierea proiectelor majore în Parlament. Pe plan social, scăderea poate alimenta proteste și poate fragiliza consensul public necesar pentru adoptarea unor măsuri nepopulare, dar considerate esențiale de către executiv, potrivit Gândul.