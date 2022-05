Incidentul „OZN” de la Roswell Teoriile conspirației explorate după 75 de ani

Acum, 75 de ani mai târziu, teoriile conspirației continuă să ocolească Roswell și apar altele noi, deoarece oamenii susțin că resturile au implicat o farfurie zburătoare, adevărul fiind acoperit de guvernul SUA.

Pe data de 7 iulie 1947, resturi dintr-un proiect foarte clasificat folosit de Forțele Aeriene ale Armatei SUA pentru a detecta testele bombei atomice în Uniunea Sovietică au fost recuperate dintr-o fermă aflată la aproximativ 75 de mile nord de orașul Roswell din New Mexico, după ce au fost găsite de un fermier, William Brazel.

Brazel i-a spus șerifului George Wilcox despre descoperirea sa, care a raportat întâlnirea bazei USAAF de la Roswell, care a trimis prompt agenți la fermă.

Uu festival ce este dedicat fenomenului OZN

Roswell Army Air Field (RAAF) a emis un comunicat de presă în care afirmă că a recuperat un „disc zburător” înainte de a retrage rapid declarația și de a spune că obiectul prăbușit era un balon meteorologic, dar era prea tarziu: The Roswell Daily Record a publicat un articol pe prima pagină pe 8 iulie 1947 cu titlul „RAAF Captures Flying Saucer On Ranch In Roswell Region” (RAAF capturează o farfurie zburătoare la o fermă din Roswell).

Un festival anual OZN, altfel cunoscut sub numele de AlienFest, are loc la începutul lunii iulie, dedicat descoperirilor din Roswell, relatează Rad Season.

După ce RAAF și-a retras afirmația „discului zburător”, teoreticienii conspirației consideră incidentul de la Roswell drept „dovadă” că guvernul SUA a acoperit existența vieții extraterestre pe Pământ.

În urma sugestiei inițiale cum că resturile găsite proveneau de la un OZN, Roswell Daily Record a raportat o corecție care a inclus declarația USAAF: că un balon meteorologic a fost găsit la fața locului. Mai târziu, Brazel a spus că regretă publicitatea pe care a provocat-o identificarea greșită a resturilor de la fermă.

Potrivit relatărilor oficiale, resturile găsite de Brazel proveneau dintr-un balon care făcea parte dintr-un studiu experimental de tehnologie cu numele de cod Project Mogul.

Mai multe persoane au susținut de atunci că au văzut resturi împrăștiate pe o zonă largă în apropiere de Roswell și cel puțin o persoană a raportat că a văzut o aeronavă în flăcări pe cer cu puțin timp înainte de a se prăbuși.

O relatare cheie a venit de la fostul mortar Glenn Dennis, care a susținut că, în 1989, un prieten care lucra ca asistent medical la RAAF a intrat accidental într-o cameră de examinare unde medicii erau aplecați asupra trupurilor a trei creaturi.

În 1995, au fost lansate „înregistrări” despre o presupusă autopsie extraterestră efectuată la Roswell în 1947. Cu toate acestea, experții au etichetat-o ca o farsă și s-a recunoscut ani mai târziu că filmarea era falsă. Realizatorul a insistat că imaginile reale există, dar starea lor proastă a făcut ca acestea să fie recreate.