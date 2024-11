Incident violent în Haiti. Avion american atacat cu tiruri de arme

Incident violent în insula Haiti. Un avion american a fost întâmpinat cu tiruri de arme când se pregătea să aterizeze pe aeroportul din Port-au-Prince. Compania aviatică a anunțat că există un rănit ușor după atac.

Aparatul de zbor, operat de compania americană Spirit Airlines a fost redirecționat spre țara vecină Republica Dominicană. Toate zborurile de pe şi spre aeroportul din Port-au-Prince au fost suspendate.

Un avion de linie al companiei americane Spirit Airlines a fost lovit de tiruri cu arme de foc în zona capitalei Port-au-Prince. Acest incident s-a petrecut în vreme ce aeronava se pregătea să aterizeze pe aeroportul Toussaint Louverture. În urma tirurilor, pentru a nu periclita siguranța pasagerilor, cursa a fost redirecționată spre Republica Dominicană.

Haiti, o ţară mică şi săracă din Caraibe, este devastată de ani de zile de violenţe între bande criminale. Pe lângă violența crescută, țara se confruntă și cu o gravă criză umanitară, economică și politică. Anual, în luptele dintre bandele rivale își pierd viața mii de oameni.

Potrivit informațiilor furnizate de compania aeriană, în urma acestui incident violent, o persoană a fost rănită ușor. Este vorba despre un însoțitor de bord, după cum transmite AFP. Oficialii companiei au precizat că nici unul dintre pasageri nu a fost pus în pericol de tirul de arme.

