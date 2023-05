Incident sângeros la o nunta din Bragadiru. Un invitat a fost înjunghiat în fața restaurantului

Invitatul a fost transportat de urgență la Spitalul Bagdasar Arseni din București. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului pentru a lua probe și încearcă să îl găsească pe atacator. O anchetă a fost deschisă în acest sens pentru fi stabilite cauzele incidentului și dacă au mai fost și alte persoane implicate. Încă nu se știe cine este bărbatul care l-a agresat pe nuntaș. Evenimentul a fost organizat de o comunitate de romi, care au continuat petrecere în ciuda incidentului nefericit.

Doru Costea, patronul restaurantului, a declarat că nu știe cine este cel care l-a atacat pe nuntaș. „Nu am aflat pur și simplu nimic, decât că două persoane se ceartă afară și când am ieșit afară, una dintre persoane era căzută și înjunghiată. Cealaltă persoană nu știu cine este, nu am văzut-o, nu o cunoaștem. Cel căzut era de la eveniment, dar în restaurant nu s-a întâmplat nicio discuție, nicio ceartă. Agresorul nu-i de aici, nu știm de ce s-au certat și ce s-a întâmplat”, potrivit StirileProTV.