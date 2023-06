Incident cu urmări grave. Șapte persoane rănite după ce un balon cu aer cald a fost cuprins de flăcări

Totul s-a petrecut în Hünenberg, Elveția, sâmbătă dimineața. La scurt timp după lansare, balonul a fost cuprins de flăcări și s-a prăbușit la sol de la o altitudine mică.

Patru femei și trei bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 62 de ani, au suferit răni în urma incidentului. Din cele șapte victime, trei au suferit răni grave. Echipa de pompieri a intervenit prompt și a reușit să oprească rapid flăcările.

Seven people were injured when a hot air balloon caught fire during takeoff from a village in central #Switzerland https://t.co/q5LbFQKZcy

