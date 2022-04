Sursa: Dreamstime.com

Începe o nouă etapă a Programului Rabla 2022! Cine se poate înscrie în a treia sesiune la Rabla Clasic și Rabla Plus

De vineri, 1 aprilie, Administraţia Fondului pentru Mediu transmite că începe cea de-a treia sesiune de înscriere în programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, de această dată pentru persoanele juridice. Programul Rabla Clasic are alocat un buget de 17.500.000 lei pentru această etapă, iar Rabla Plus beneficiază de suma de 26.500.000 lei. Referitor la Rabla Clasic, prima de casare pentru o mașină veche este de 6.000 lei, adică aproximativ 1.200 de euro.