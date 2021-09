Începe calvarul pentru Florin Cîțu. Se fac ultimele mișcări în Parlamentul României

Iniţial, Birourile permanente reunite ale celor două Camere fuseseră convocate vineri, la ora 23,00, dar şedinţa nu a putut avea loc din lipsă de cvorum, fiind amânată pentru sâmbătă. Nici sâmbătă nu a fost întrunit cvorumul necesar, şedinţa fiind programată pentru luni.

„Nu a existat cvorum din nou. Au fost prezenţi 6 membri ai Biroului permanent de la Senat şi 6 membri de la Camera Deputaţilor. Deci – 12. Cvorumul necesar pentru şedinţă este de 14 membri. Am convocat o nouă reuniune a Birourilor permanente reunite pentru ziua de luni, la ora 12,00″, a declarat, sâmbătă, la Blaj, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.

Moţiunea de cenzură „Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!”, semnată de 122 de parlamentari, a fost depusă vineri la Senat şi Camera Deputaţilor.

Potrivit Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, moţiunea de cenzură, care poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor, se prezintă Birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor în ziua în care aceasta a fost depusă.

Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult cinci zile de la data depunerii.

Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după trei zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

Data şi locul şedinţei comune, împreună cu invitaţia de participare, se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor cu 24 de ore înainte ca aceasta să aibă loc.

PSD împinge retorica alegerilor anticipate

Într-o conferință de presă organizată duminică, președintel PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că partidul pe care îl conduce își dorește alegeri anticipate.

„Domnul președinte Iohannis nu trebuia să constate ceea ce spunem de un an, și anume că USR PLUS nu-și face treaba. El trebuia să recunoască public că PNL și USR PLUS nu vor binele țării. Vor doar banii.

Prin urmare, dacă moțiunea alianței USR PLUS AUR va ajunge la vot, atunci PSD o va vota, dar nu să se întoarcă Ghinea… Vom merge până la capăt: alegeri anticipate. Dacă moțiunea lor nu ajunge la vot în plen, suntem deschiși să discutăm cu USR PLUS și AUR pentru un text al moțiunii, astfel încât să putem obține cele 234 de voturi. Guvernul Cîțu trebuie să plece!

Nu vă așteptați ca PSD să intervină în disputa dintre PNL și USR PLUS la acest Birou Politic Reunit (organizat luni). PSD va participa la BPR. Eu nu vreau să-mi car colegii la DNA pentru că au participat la un șantaj. Am spus că vom depune și noi o moțiune de cenzură în cazul în care…

Cu alte cuvinte, nu ne-am sucit și nu ne-am schimbat cuvântul politic. Guvernul Cîțu este deja plecat, indiferent de această mascaradă, cum spunea doamna Gabriela Firea”, a declarat Ciolacu.

CÎțu: „Am văzut că a fost o dorință acerbă a domnului Ludovic Orban”

„Alegerile anticipate ar fi o greșeală în acest moment, crede premierul Florin Cîțu, pentru că, spune el, România are nevoie de un guvern stabil. În privința moțiunii, șeful guvernului declară că aceasta nu are cum să ajungă astăzi în plenul Parlamentului pentru dezbatere și vot”, a declarat, la rândul său, Florin Cîțu.

El a criticat preocuparea adversarilor săi de a grăbi demersul, referindu-se inclusiv la liderul PNL, Ludovic Orban.

„Birourile Politice Permanente reunite vor face calendarul. Nu știu, să știți, ceea ce se întâmplă. Am văzut că a fost o dorință acerbă a domnului Ludovic Orban la 11 noaptea, vineri noaptea, să aibă aceste Birouri, nu s-au întrunit Birourile. Aș vrea să văd același aplomb și când e vorba de Legea Consumatorului vulnerabil, de Legea Offshore”, a mai spus premierul.