Incendiu uriaș la o biserică istorică din Amsterdam. S-a întâmplat în noaptea de Revelion

Un incendiu devastator a mistuit, joi dimineaţă, biserica Vondelkerk din Amsterdam, o clădire istorică construită în secolul al XIX-lea, în timp ce Olanda se confrunta cu o noapte de Revelion tensionată, marcată de violenţe rare împotriva poliţiei şi accidente grave provocate de artificii.

Flăcările au izbucnit în primele ore ale dimineţii, în circumstanţe care rămân neclare, la Vondelkerk, una dintre principalele atracţii turistice ale capitalei olandeze, ridicată în 1872 în apropierea celebrului Parc Vondel.

Videoclipurile surprinse de trecători au arătat flăcările uriaşe care au cuprins acoperişul bisericii, iar turnul de 50 de metri s-a prăbuşit în timpul incendiului. Autorităţile au precizat că, deşi structura acoperişului a fost distrusă, scheletul clădirii ar trebui să rămână stabil.

Evenimentul a avut loc într-o noapte marcată de tensiune generalizată. Nine Kooiman, preşedinta sindicatului poliţiei olandeze, a declarat că agenţii şi serviciile de urgenţă s-au confruntat cu un „număr fără precedent de atacuri”.

Kooiman a povestit că a fost ţinta a trei artificii şi alte explozibile în timp ce îşi desfăşura activitatea la Amsterdam. La scurt timp după miezul nopţii, autorităţile au emis o alertă naţională rară prin telefoanele mobile, cerând populaţiei să contacteze serviciile de urgenţă doar în cazurile în care viaţa era pusă în pericol, din cauza suprasolicitării acestora.

Violentele nu s-au limitat la capitală. În întreaga ţară, poliţiştii şi pompierii au fost vizaţi de atacuri directe. La Breda, în sudul Olandei, mai mulţi indivizi au aruncat cocktailuri Molotov către forţele de ordine. În paralel, două persoane – un adolescent de 17 ani şi un bărbat de 38 de ani – şi-au pierdut viaţa în accidente provocate de artificii, iar alte trei au suferit răni grave.

Noaptea de Revelion a fost marcată de un consum record de artificii, înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei planificate pentru focurile de artificii neautorizate. Potrivit Asociaţiei Olandeze de Pirotehnie, cetăţenii au cheltuit aproximativ 129 de milioane de euro pe artificii.

Restricţiile în anumite zone ale oraşelor par să fi avut un impact limitat: un jurnalist AFP aflat în Haga a relatat explozii constante până la ora 3 dimineaţa.