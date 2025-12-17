Incendiu uriaș după atacul cu drone la o rafinărie din Krasnodar. Mii de ruși afectați

Un atac cu drone a provocat un incendiu la o rafinărie de petrol din orașul Slavyansk-na-Kubani, regiunea Krasnodar din Rusia, și a lăsat fără energie electrică 38.800 de abonați. Incidentul a fost raportat de canalul Telegram ASTRA și de centrul operațional al regiunii Krasnodar, potrivit informațiilor publicate de Ukrinform.

Autoritățile locale au declarat că resturile unei drone au căzut pe teritoriul rafinăriei, provocând un incendiu care a afectat echipamente tehnologice și o conductă pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Potrivit raportului, focul a fost stins prompt de echipele de intervenție.

Pe lângă incendiul de la rafinărie, atacul cu drone a provocat daune în infrastructura energetică a regiunii.

Două linii electrice de înaltă tensiune din raionul Slavyansky au fost avariate, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu energie pentru 38.800 de abonați.

În prezent, aproximativ 12.700 de persoane rămân fără curent electric, iar administrația orașului Slavyansk-na-Kubani a precizat că anumite zone sunt în continuare afectate.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat că, în noaptea incidentului, au fost doborâte 94 de drone, dintre care 53 în regiunile Krasnodar și Rostov. Aceasta a fost prezentată ca o măsură de răspuns la atacurile asupra infrastructurii critice.

Ukraine hit another Russian refinery overnight using long-range UAVs. The Slavyansk-na-Kubani facility in Krasnodar Krai, ~650 km from Ukraine, mainly supplies civilian fuel in southern Russia. Serious damage could push fuel prices higher. #Ukraine #Russia #EnergyWar #UAV #Oil pic.twitter.com/cVcUUPLt7y — Conflicthistory and News (@chc_and_news) December 17, 2025

Potrivit rapoartelor anterioare, pe 30 noiembrie, rafinăria de la Slavyansk-na-Kubani a mai fost vizată de un atac cu drone, ceea ce sugerează că astfel de incidente în regiune nu sunt izolate.

Autoritățile monitorizează situația și investighează circumstanțele fiecărui atac.

În urma atacului, locuitorii orașului s-au confruntat cu întreruperi în alimentarea cu energie, afectând atât locuințele, cât și serviciile publice din zonă. Echipele tehnice au intervenit pentru remedierea avariilor, dar unele sectoare rămân încă fără energie electrică.

Evenimentul evidențiază vulnerabilitatea infrastructurii critice la atacurile cu drone, precum și dificultățile autorităților de a asigura continuitatea serviciilor pentru populație în astfel de situații.