Incendiu puternic la o sală de sport din Iași. Mai multe persoane au suferit atacuri de panică

Un puternic incendiu a izbucnit vineri la o sală de sport din municipiul Iași. Mai multe autospeciale de pompieri și echipaje SMURD au intervenit la fața locului. Trei persoane au suferit atacuri de panică, iar una dintre ele a fost transportată la spital.

Incendiul a izbucnit la o sală de sport de pe strada Pantelimon Halipa din municipiul Iaşi, aflată într-o clădire cu mai multe etaje. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de 500 de metri pătrați.

Bubuitură puternică

Un tânăr care se afla în clădire a declarat că mai întâi s-a simțit miros de fum, iar apoi s-a auzit o bubuitură puternică care a creat panică. 20 de persoane au fost evacuate din clădire.

„Întâi s-a simţit fumul, iar apoi a avut loc o explozie puternică, undeva la parter sau la etajul unu. Flăcările s-au extins într-o fracţiune de secundă. Am coborât cu toţii pe scări, nu se putea lua liftul. Am ajuns cu bine la parter. Am ieşit din clădire, ne-am ajutat între noi, pentru că mai erau persoane cu nişte bagaje”, a declarat martorul.

Desfășurare de forțe

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au suferit atacuri de panică. Doar una dintre ele a fost transportată la spital. „Au fost asistate trei persoane. Două au refuzat transportul la spital, ambele având atac de panică. O altă persoană a fost dusă la spital, cu atac de panică plus puseu de tensiune“, a afirmat medicul Diana Cimpoeşu, coordonatorul SMURD Iași.

Pompierii au intervenit cu șase autospeciale de stingere cu apă şi spumă, două autospeciale de salvare şi intervenţie la înălţime, două autospeciale pentru transportul apei, trei echipaje de prim ajutor, dar și o autospecială pentru transport victime mutiple. În total peste 50 de salvatori. Focul a fost stins, dar pompierii verifică fiecare încăpere pentru a elimina oprice risc. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită, potrivit news.ro.