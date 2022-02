Incendiu puternic în Prahova! Flăcările se extind puternic. Pompierii au intervenit în forță

Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit sâmbătă seara într-o localitate din Prahova. Potrivit primelor informații transmise de ISU, flăcările au afectat o suprafață destul de mare. Două panouri fotovoltaice aflate în zonă au fost afectate de incendiu.

Flăcările puternice au izbucnit într-o zonă de vegetație din comuna Valea Călugărească, sat Pantazi.

Pompierii au intervenit în forță cu două autospeciale de stingere.

Este al doilea incendiu de vegetație la care ISU Prahova intervine în ultimele 24 de ore

Vineri seara, pompierii prahoveni au avut parte de o altă intervenție. Un incendiu de vegetație a izbucnit în cartierul Seciu din orașul Boldeşti Scăieni. Vântul bătea cu putere, iar flăcările amenințau să ajungă la sondele amplasate în zonă. Pentru minimizarea riscului, serviciul privat al operatorului (Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă Schela) a intrat în dispozitiv în imediata apropiere a sondelor, precizează sursa citată, potrivit Agerpres.

Pompierii au intervenit cu trei echipaje speciale pentru stingere. Vântul puternic a extins incendiul, fiind afectate mai multe hectare de vegetație.

În pericol a fost şi un sanctuar pentru cai. Din fericire, intervenția pompierilor prahoveni a făcut ca adăpostul de cai să scape de flăcări.

Șapte zile în urmă, aproximativ aceeași poveste

Prahova pare să fie ținta flăcărilor violente. În urmă cu aproximativ o săptămână, echipele ISU au fost solicitate să stingă un incendiu care s-a manifestat asupra unor proprietăți private. O casă, un atelier auto și o anexă gospodărească au ars ca o torță. Flăcările au putut fi observate de la sute de metri distanță, iar zona a fost acoperită de un fum dens.

O femeie a suferit un atac de panică, trei mașini au fost atinse de vâlvătaia puternică și mai multe animale au pierit în incendiu.

La fața locului au sosit șapte autospeciale, însă misiunea a fost îngreunată de lipsa hidranților. Cauza incendiului ar fi un coș de fum necurățat, spun anchetatorii.

„Ardea tare, era focu sus de tot ceva de groază, înspăimântător. Am scos buteliile de acolo le-am dus la mine în curte. Am încercat să stingem cu ce am putut ca nu poţi să te apropii cu găleata de apă”, a declarat un vecin.