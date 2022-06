Incendiu la renumita Mănăstire a Tuturor Sfinților din Ucraina. Flăcările nu mai pot fi stăvilite. Templul principal a fost complet distrus. VIDEO

În cea de-a 101 zi de război, forțele armate ruse au atacat mănăstirea de lemn a Tuturor Sfinților, aflată la sud-est de Sviatogorsk Lavra, din regiunea Donețk. Flăcări uriașe au cuprins la început templul principal. Ulterior, incendiul s-a extins, imaginile și filmările publicate pe rețelele de socializare arătând pagube la o mare parte a mănăstirii.

„Ca urmare a ostilităților forțelor armate ruse, un incendiu de proporții a izbucnit pe teritoriul mănăstirii Tuturor Sfinților din Sviatogorsk Lavra. Flăcările au cuprins templul principal”, se arată într-un comunicat de presă citat de jurnaliștii CNN.

In #Sviatohirsk, #Donetsk region, east #Ukraine, the wooden All Saints church of the Sviatohirsk Lavra, a 16th century Orthodox monastery, is on fire today due to #Russia|n shelling:

pic.twitter.com/G4G0TgA4tz

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) June 4, 2022