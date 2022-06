Propagandiști ruși, filmați cu aruncătorul de flăcări Tos-1. La câteva secunde după lansare au rupt-o la fugă. VIDEO

TOS-1 este remarcabil datorită statutului său special și utilizării focoaselor termobarice. La 50 de secunde după prima lansare, începe focul contra-artileriei ucrainene. Iar la 130 de secunde de la prima lansare, se poate vedea cum au rupt-o la fugă pentru a-şi salva viața propagandiștii ruşi.

Imaginile au apărut pe Twitter unde se poate vedea o contralovitură rapidă a artileriei ucrainene asupra unei baterii de rachete termobarice care tocmai lansa un atac. În video apărut pe site-ul Izvestia Gazeta se vede un lansator TOS-1 care lansează cu mare zgomot o rachetă termobarică orientată spre pozițiile ucrainene. Un lansator TOS-1 are o rază de bătaie de circa 5 km, iar un TOS-1A bate până la 10 km.

Sign of hope?

Russian propagandists with Tos-1 flamethrower.

50 seconds after the first launch, Ukrainian counter artillery fire begins.

130 seconds after the first launch, they are running for their lives. pic.twitter.com/yJ0QNr7M5x

— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 3, 2022