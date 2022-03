Incendiu devastator în Grecia. Insula Samos, la un pas să fie înghițiță de flăcări. Localnicii au fost evacuați

Un incendiu de proporții a izbucnit marți, 29 martie, într-o pădure de pe insula Samos din Grecia. Flăcările au scăpat de sub control, iar pompierii se schinuie să stingă incendiul și să impredice extinderea dezastrului. „Situaţia este dificilă, incendiul este scăpat de sub control”, a precizat un edil local pentru publicaţia To Proto Thema.

Vântul bate cu putere dinspre sud, iar satul Vourliotes, situat în nordul insulei, este în pericol să fie înghițit de flăcări. Oamenii din zonă au fost evacuați. Departamentul de pompieri a mobilizat 11 autospeciale şi a cerut totodată asistenţa unei aeronave pentru stingerea incendiilor.

Incendii uriașe anul trecut

Insula Samos a fost grav afectată de incendiile forestiere şi vara trecută, când mai multe regiuni din Grecia au fost cuprinse de flăcări. Actualul focar este primul incendiu forestier major produs pe teritoriul ţării anul acesta.

Anul trecut, nu mai puțin de 500 de incendii au cuprins Grecia. Peste 100.000 de hectare de vegetație și pădure au fost distruse și mii de oameni și-au pierdut casele. Guvernul a anunțat un ajutor de 500 de milioane de euro. Insula Evia, aflată la 200 de km de capitala Atena a fost grav afectată de incendiile de anul trecut. Pompieri din mai multe țări, printre care și România au intervenit și au ajutat la stingerea incendiilor din Grecia.

Incendiu devastator la Cluj

Nici România nu pare a fi ferită de incendiile de vegetație. Situația a scăpat de sub control la Cluj unde a fost emis un cod roșu. În ultimele zile, pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj au intervenit la zeci de incendii de vegetație. Cel mai grav este cel din stațiunea Băișoara, din Munții Apuseni, unde focul s-a extins deja pe sute de hectare, fiind incendiată și o pădure.

Incendiul de la Băișoara a fost observat prima dată, în cursul zilei de vineri. De atunci, în zonă sunt concentrate forțe importante de pompieri, care sunt ajutate de zeci de localnici.

Un alt foc a fost pus ieri, la marginea municipiului Cluj Napoca, a pus în pericol un întreg cartier de locuințe din zona Între Lacuri. La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale, pompierii reușind să izoleze incendiul.