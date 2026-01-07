Incendiu de proporţii în Chişinău în ziua de Crăciun pe stil vechi

Republica Moldova. În dimineaţa de Crăciun pe stil vechi, sărbătorit de majoritatea locuitorilor din Republica Moldova, în Chişinău a luat foc un depozit cu produse alimentare. Pompierii au avut nevoie de mai bine de cinci ore pentru a stinge flăcările.

Victime nu au fost înregistrate, depozitul fiind închis în momentul când a izbucnit incendiul.

Peste 70 de salvatori și pompieri, cu 13 autospeciale, au intervenit la depozitul de pe strada Mihai Viteazul din Chişinău pentru a stinge flăcările care au cuprins depozitul cu produse alimentare.

În pofid intervenţiei pompierilor, depozitul, cu o suprafață totală de 15.000 de metri pătrați, a fost afectat pe aproximativ 5.000 de metri pătrați, iar restul de 10.000 de metri pătrați este protejat în prezent de pompieri.

Inspectoratul General Situaţii de Urgenţă (IGSU) a anunţat într-un comunicat că apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. Iar pentru a stinge flăcările pompierii au avut nevoie de cinci ore, incendiul fiind localizat aproape de ora 10.00 dimineaţa.

Potrivit comunicatului IGSU, pentru operațiunea de stingere au fost constituite trei sectoare de intervenție. Iar la fața locului, echipele de pompieri au desfăşurat acțiuni complexe de stingere și localizare a incendiului, pentru a preveni extinderea flăcărilor.

Pompierii au reușit localizarea incendiului de proporții de pe strada Mihai Viteazu după aproximativ 5 ore de luptă cu flăcările. Arderea a fost localizată la ora 09:53, fiind coborât nivelul sporit de intervenție.

Totuşi, salvatorii și pompierii au rămas să continuie intervenţia pentru lichidarea tuturor focarelor și reducerea efectelor incendiului.

La faţa locului au venit şi experţii de la Laboratorul Experimental Antiincendiar. Aceştia au demarat investigaţiile pentru a stabili cauza și circumstanțele producerii incendiului.

Versiunea prealabilă este că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit.

Deocamdată, nu s-a reuşit estimarea pagubei provocate de arderea a o treime din suprafaţa depozitului.