Incendii de vegetație spectaculoase la Londra. Focul a distrus mai multe clădiri de la periferia metropolei. Video

Autoritățile din capitala britanică încercau să gestioneze, marți, mai multe incendii care au fost declanșate în contextul celor mai ridicate temperaturi înregistrate în Londra. Aproximativ o sută de pompieri încercau să stingă focul care devastează o localitate situată la est de Londra.

Imaginile video înregistrate dintr-un elicopter al postului de televiziune Sky News, arată amploarea incendiului. Flăcările au cuprins suprafețe foarte mari de vegetație și a distrus mai multe clădiri din localitatea Wennington. Aceasta este situată la periferia capitalei Londra, la o distanță de circa 30 de kilometri de centrul orașului.

Serviciile de urgență au raportat un „incident major”, astfel că au putut să-și concentreze resursele pentru a stinge flăcările. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise în zonă cu 15 autospeciale încearcă să stingă incendiul.

Mai multe incendii extinse de vegetaţie au fost de asemenea semnalate în zone periurbane ale Londrei.

Incendiile de vegetație cu care se confruntă autoritățile londoneze vin în condițiile în care Marea Britanie a înregistrat marţi, 19 iulie, o temperatură record – de 40 de grade Celsius. De altfel, întreaga Europă este supusă unui val de căldură care a pârjolit câmpuri şi a deteriorate piste de aeroport şi şine de cale ferată, după cum informează Reuters.

Potrivit Met Office, biroul meteorologic al Marii Britanii, recordul provizoriu a fost înregistrat la ora 12:50 PM (11:50 GMT) la Aeroportul Heathrow. Mai multe curse feroviare au fost anulate, iar centrele oraşelor, aglomerate în mod normal, păreau încremenite. Lucrătorii din grădinile zoologice depuneau eforturi pentru a menţine animalele la răcoare. Met Office anunţase deja, cu câteva ore în urmă, doborârea recordului din 2019, după ce în localitatea Charlwood, comitatul Surrey, în sudul Angliei, a fost înregistrată temperatura de 39,1 grade Celsius.

Marea Britanie întâmpină dificultăţi pentru a menţine funcţionale serviciile-cheie de transport în perioadele caniculare sau atunci când ninge. Aceasta deoarece infrastructura de transport a fost construită, în marea sa majoritate, în perioada victoriană. Iar de atunci nu a mai fost modernizată decât pe tronsoane mici, iar acest lucru face ca drumurile să nu facă față valului de căldură foarte ridicat.

Ministrul Transporturilor, Grant Shapps, a spus că vor mai trece mulţi ani înainte ca Marea Britanie să-şi modernizeze infrastructura pentru a face faţă unor temperaturi mai ridicate.

