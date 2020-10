Vedeta a făcut anunțul pe rețelele de socializare, într-o postare pe contul său de Facebook în care a ținut să sublinieze că nu este o glumă.

„Am COVID-19. Nu, nu este o glumă macabra de Valentine’s Day. Este o realitate. Una de care m-am ferit de când a început pandemia cât de mult am putut. Aproape ca regret acum ca n-am fost deloc la LOFT vara asta…”, a scris Codin Maticiuc pe contul său de Facebook.

El a precizat că nu este singurul bolnav din familie și că infecția a atins-o și pe iubita sa, precum și pe copii. Codin Maticiuc a ținut să sublinieze că simptomele sunt ușoare, doar lipsa mirosului și a gustului, fără febră sau tuse.

„Suntem bolnavi toți din casă, eu, iubita și copiii. Simptome nu prea avem cum nu prea avem nici gust nici miros. Duminica trecută am observat asta și m-am gândit că e posibil sa am coronavirus. De trei zile eram înfundat dar am pus asta pe seama jucatului de fotbal afară”, a mai scris Maticiuc, după care a adăugat:

„Luni seară am primit rezultatul: pozitiv. Am avut noroc ca părinții mei și ai ei nu au fost infectați. Alt noroc este ca am prins varianta de bogați: fără gust și miros și cam atât. Fără alte simptome care sa ne supere. Doamne ajuta!”.

Cum vede boala Maticiuc

Vedeta a mai spus că cei de la clinica privată unde s-a testat a anunțat DSP, iar el a vorbit cu toți cei cu care a intrat în contact în ultimele șapte zile, spunându-le ce s-a întâmplat.

„Câteva fun facts: 1 nu am sunat la DSP căci mi-au spus cei de la OK Medical ca anunțaseră ei și 48 de ore mai târziu, DSP-ul m-a sunat pentru ancheta epidemiologica; 2 încă de luni i-am anunțat pe toți cei cu care m-am văzut cu 7 zile în urmă. Nimeni nu s-a îmbolnăvit, ce-i drept am fost prudenți; 3 nu am nicio idee de unde am luat eu. Am fost cat de prudent este omenește posibil cu erorile de rigoare incluse”, a mai arătat Codin Maticiuc după care a continuat arătând că ia doar vitamine, nu șit alte medicamente pentru tratament:

„4 iau doar vitamine pe post de tratament; 5 anunțul public îl fac astăzi, după finala Masked Singer România pentru ca nici eu, nici ProTv-ul nu ne-am dorit ca audiențele zdrobitoare de concurență pe care le-am înregistrat aseară sa fie puse de concurența pe seama unui «stunt de PR» sau ceva de genul. Știu, suntem paranoici dar suflatul în iaurt a devenit sport national”.

În final, vedeta a mai spus că boala se manifestă, în cazul său, ca o răceală ușoară, dar a precizat că asta nu înseamnă că alții nu suferă și nu au probleme mai mari.

„Am COVID-19, eu și ai mei și cel puțin deocamdată este cea mai ușoară răceală pe care am avut-o vreodată. Asta nu înseamnă că alții nu suferă sau ca noi nu am fost norocoși. Am fost, slavă Domnului. Protejați-va cât puteți”, și-a încheiat Maticiuc postarea de pe Facebook.