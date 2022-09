Încă o lovitură pentru Rusia. Turkish Airlines a decis să nu mai suplimenteze cursele pentru rușii care vor să fugă

Compania aeriană Turkish Airlines a decis să mențină suspendate cursele către patru orașe mari, inclusiv Ekaterinburg. În această zonă au avut loc mari proteste față de regimul lui Vladimir Putin. De asemenea, nici spre Soci, stațiunea favorită a președintelui rus, nu vor reîncepe zborurile.

Suspendarea curselor va rămâne în vigoare până la finalul anului. Avioane turcești încă zboară de la Moscova și Sankt Petersburg, printre alte curse.

Bărbații ruși stau cu miile la cozi în aeroporturi în încercarea de a scăpa de încorporare. Cei care își permit, au ajuns chiar să închirieze avioane private. În acest caz, un zbor doar dus costă 30.000 de dolari. Prețul pentru închirierea unui avion cu opt locuri variază între 90.000 și 160.000 de euro. Este mult mai scump decât tariful normal.

După anunțul liderului de la Kremlin privind mobilizarea parțială a rezerviștilor, companiilor aeriene ruse li s-a ordonat să interzică vânzarea de bilete bărbaților cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani. În zilele următoare, prețul biletelor de avion cu plecare din Moscova a crescut. Mai mult decât atât, alte bilete s-au vândut complet imediat după anunțul președintelui rus. Cele mai căutate au fost zborurile Turkish Airlines care plecau din Moscova și se îndreptau spre orașe precum Istanbul și Belgrad, informează Digi24.

În acest context, la granițele Rusiei s-au format cozi care se întind pe zeci de kilometri. Rușii fug pentru a scăpa de mobilizarea anunțată de președintele rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin ar urma să semneze și un ordin de închidere a frontierelor pentru bărbații cu vârste între 18 și 65 de ani. Între timp, pe rețelele sociale au început să apară imagini cu blindate rusești trimise la granița cu Georgia.

Mai mult decât atât, au apărut imagini pe rețelele de socializare în care se văd ruși care trec pe jos granița cu Georgia, prin punctul de trecere de la Verkhny Lars. Acest lucru arată disperarea rușilor de a scăpa de război.

#Russians were allowed to cross the #Georgian border on foot. pic.twitter.com/4DQYGeW6nc

— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022