Război în Ucraina, ziua 216. SUA, avertisment dur pentru Rusia: Vor urma „consecințe catastrofale”

Război în Ucraina, ziua 216. Volodimir Zelenski a recunoscut că Ucraina a primit de la americani sisteme de apărare antiaeriană. Preşedintele ucrainean a mai declarat că amenințarea lui Vladimir Putin „ar putea fi o realitate. Nu cred că blufează. Vrea să sperie lumea întreagă. Aceștia sunt primii pași ai șantajului său nuclear”, a adăugat președintele. „Trebuie să continuăm să punem presiune pe el și să nu-l lăsăm să continue”, a mai subliniat președintele Ucrainei, potrivit CBS.

Potrivit unor surse din cadrul FSB, numărul celor mobilizaţi în baza ordinului emis recent de Putin a ajuns la aproape 300 de mii, asta însă nu va schimba prea mult mersul războiului, susțin experții Institutului American pentru Studiul Războiului.

Forţele aeriene ale Ucrainei au afirmat că Rusia a redus în ultimul timp atacurile cu rachetă, dar a crescut în schimb prezenţa dronelor în spaţiul aerian al ţării. Două drone lansate de ocupanţii ruşi în regiunea ucraineană Odesa au lovit obiecte militare. În urma impactului cu ţintele a izbucnit un incendiu care a declanşat detonarea de muniţie. A fost iniţiată imediat evacuarea civililor din zonă, victime nefiind înregistrate, a precizat comandamentul de sud al forţelor ucrainene într-un mesaj pe contul său oficial de Telegram.

Casa Albă au anunţat „consecinţele catastrofale” în cazul în care Kremlinul ar recurge la arsenalul său nuclear în Ucraina. Avertismentul a fost făcut de consilierul american pentru securitate naţională, Jake Sullivan, după ce ministrul rus de Externe a declarat că regiunile în care se organizează referendumuri, criticate pe scară largă de comunitatea internațională, ar urma să beneficieze de protecție totală în cazul anexării de către Moscova.

„În cazul utilizării oricărui tip de armă nucleară, vor exista consecinţe catastrofale pentru Rusia. Statele Unite şi aliaţii vor răspunde în mod decisiv. Acum, noi, pe canale private, am spus în mod clar şi mult mai detaliat ce ar însemna mai exact acest lucru”, a declarat consilierul de stat al SUA, Jake Sullivan.

Alte două gropi comune au fost găsite în Izium, după ce a fost eliberată de sub ocupația rusă la începutul acestei luni. 436 de trupuri au fost descoperite în urmă cu două săptămâni într-o pădure aflată în același oraș. Există indicii că majoritatea persoanelor prezentau semne de tortură și moarte violentă.

Volodimir Zelenski a mai afirmat că SUA a decis livrarea către ţara sa a sistemului naţional avansat de rachete sol-aer (NASAMS). În acelaşi interviu pentru postul american CBS, preşedintele Ucrainei liderul de la Kiev a declarat că pseudo-referendumurile iniţiate de Putin în teritoriile ocupate, demonstrează intenţiile Kremlinului de a continua războiul său sângeros împotriva Ucrainei, care ar urma să capete o altă conotaţie şi dimensiune după anuţarea anexării lor.

„Guvernul rus poate anunţa oficial despre finalizarea referendumului şi prezenta rezultatele acestuia, ceea ce ar face imposibilă continuarea oricăror negocieri diplomatice cu preşedintele Federaţiei Ruse, iar el cunoaşte foarte bine despre acest lucru. Ei bine. Am vorbit despre asta în mod public. Cred că este un semnal foarte periculos din partea preşedintelui rus care ne spune ferm că nu vrea să pună capăt războiului. Anume asta e ceea ce se întâmplă acum”, a declarat Volodimir Zelenski..

Mobilizarea anunţată de preşedintele rus Vladimir Putin nu va afecta cursul războiului, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului de la Washington. Analiştii americani susţin că această măsură a provocat fisuri adânci în societatea statului agresor iar pentru înlăturarea acestora ar fi nevoie de un efort colosal.

Mobilizarea ar afecta doar rușii cu experiență militară anterioară, potrivit ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, care a spus că vor fi chemați 300.000 de rezerviști. Cu toate acestea, decretul în sine stabilește termeni mult mai largi, ceea ce duce la teama cu privire la un proiect mai amplu în viitorul apropiat.

Volodimir Zelenski i-a îndemnat pe ruși să lupte împotriva mobilizării și să nu-și trimită copiii la război. Între timp, Daghestanul, o republică a Rusiei, a fost cuprinsă de un val de proteste, dintre care unele au fost însoțite de închideri de drumuri și ciocniri cu poliția. În timpul unui protest dintr-un sat poliția a tras în aer pentru a dispersa protestatarii.

Un bărbat înarmat a fost reținut după ce a deschis focul asupra unui birou militar din orașul siberian Úst-Ilimsk din regiunea Irkutsk, Rusia. Clădirea unde se aflau birourile de înregistrare și înrolare a fost incendiată.

