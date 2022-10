Încă o lovitură pentru DNA. Curtea de Apel București a anulat dosarul firmelor lui Sebastian Ghiță. Decizia este definitivă

Curtea de Apel București a menținut soluția primei instanțe de cameră preliminară și a dispus returnarea cauzei la DNA. Decizia este definitivă, astfel că cercetările vor trebui reluate în acest caz. Dosarul a fost trimis în judecată încă din anul 2019.

Mai multe companii IT înființate de Sebastian Ghiță și apropiații săi, între care Asesoft şi Teamnet Internaţional, au fost acuzate de evaziune fiscală. Prejudiciul calculate de procurorii DNA în acest caz se ridică la aproximativ 100 de milioane de lei.

Pe lângă Asesoft şi Teamnet, au mai fost trimise în judecată şi alte companii aflate sub controlul lui Sebastian Ghiță și a anturajului acestuia. Este vorba despre 2K Telecom, Network One Distribution (fostă Asesoft Distribution), Expert One Research (fostă XOR IT Systems), Future Time Communication Technologies, Accessnet International, Sungard Systems, Infratel Net, Glar Construct, Viewpedia Soft, IT Infocons Services, Merconsult Team.

Acuzațiile DNA în cazul de evaziune

În același dosar, procurorii DNA au mai trimis în judecată o serie de persoane, rude și apropiați ai lui Sebastian Ghiță, implicați în aceste companii. Procurorii au pus sub acuzare 10 persoane fizice şi 13 persoane juridice într-un dosar de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

„În perioada 2009-2013, cei 23 de inculpați s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin încheierea unor contracte de prestării servicii, ca operațiuni fictive, înregistrând în evidenţele contabile ale societăţii mai multe facturi de avans «conform contract», în scopul deducerii TVA-ului aferent acestora şi compensării TVA-ului datorat din alte relaţii comerciale. Ulterior, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii respectivelor contracte”, au arătat procurorii.

Procurorii au mai arătat că prin acest mecanism ar fi fost creată aparenţa unor tranzacţii reale ce ar fi, ca scop obţinerea unui drept de deducere şi amânare la plată, timp mai multe luni, a TVA, pentru unele societăți. Astfel, s-au încheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operațiuni fictive, context în care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, în temeiul cărora inculpații au dedus TVA (prin contrapunerea acestui TVA, celui colectat din relațiile comerciale reale.

Cine sunt cei trimiși în judecată de DNA

Alex Ghiţă, fratele mai mic al fostului deputat este administrator al firmei 2K Telecom, intrată în insolvenţă. În februarie 2015, DNA a dispus o serie de percheziții la sediul firmei într-un dosar legat de fraudarea unor fonduri europene într-un proiect gestionat de Ministerul Educaţiei.

Cristian Anastasescu este fostul cumnat al lui Sebastian Ghiță, soțul surorii soţiei acestuia. El este administrator şi director general la Asesoft Internaţional (intrată în insolvenţă.

Răzvan Ionuţ Chirilă este vărul soţiei fostului deputat, Mădălina Ghiţă, fostă Cârstea. Fratele acestuia, Sorin Adrian Chirilă, a fost reprezentantul Minasee Holding Limassol Cipru, compania off-shore care deţinea Asesoft Internaţional.

Alina Daniela Iordăchescu este administrator Future Comunication Tehnologies (fostă Foto Tehnologies).

Gabriel Marian Anghel, administrator Glar Construct, fratele avocatului Adrian Anghel, cel care a înregistrat firmele lui Sebastian Ghiţă.

Radu Bogdan Nedelcu, administrator şi acţionar Teamnet Internaţional (intrată în insolvenţă), alături de Bogdan Padiu, Ovidiu Traşcu şi George Stan, toţi foşti colegi de liceu şi angajaţi ai lui Sebastian Ghiţă. Acesta a finanţat cu 100 de mii de dolari start-up-ul companiei de software în 2001 şi avea 80 la suta din acţiuni. Ulterior, s-a retras din firma.

Mariana Meri Dimulescu – administrator Merconsult Team, director financiar Teamnet International.

George Mihail Stan – preşedinte CA Teamnet International.

Ovidiu Romulus Văleanu – administrator Infratel Net, după cum relatează G4media.