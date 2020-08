Conducerea USR-PLUS Constanța a luat act de demisia medicului Lucian Muflic, fostul lider al PLUS Constanța. Ales în urmă cu un an la conducerea organizației locale a PLUS, acesta și-a înștiințat colegii de partid și de alianță, într-o postare pe Facebook, că nu mai dorește să continue alături de ei.

Lucian Muflic, care este medic de profesie, susține că vrea să se dedice planurilor sale, alături de familie, iar aceste anu au nici o legătură cu politica.

„A fost un an politic plin cu de toate din care voi păstra tot ce a fost pozitiv. Am cunoscut atât de mulţi oameni faini şi am fost implicat în atât de multe lucruri că nu pot decât să fiu recunoscător pentru tot ce am trăit în PLUS. Astăzi mi-am dat demisia din partid, a anunțat Lucian Muflic în postarea sa de pe rețeaua de socializare.

El le-a urat succes foștilor săi colegi, spunând că le ține pumnii pentru viitoarele confruntări electorale în care vor fi implicați.

„Le urez foştilor colegi succes şi le ţin pumnii la viitoarele alegeri. Planurile mele şi ale familiei mele sunt altele şi nu mai pot continua alături de ei. Să auzim de bine!”, a scris medicul pe contul său de Facebook.

Se pare că demisia lui Lucian Muflic din politica constănțeană are legătură cu o serie de scandaluri mai vechi din oganizație. De altfel, în urmă cu aproximativ o lună, Biroul Județean al PLUS Constanța a fost demis prin moțiune de neîncredere. La vremea respectivă, Lucian Muflic spunea că va rămâne în partid și nu va demisiona din calitatea de membru.

Ulterior, însă, numele său nu s-a regăsit pe nici o listă de candidați la alegerile locale din 27 septembrie 2020, nici pe cea de consilieri locali și nici pe cea de consilieri județeni și este posibil ca acest lucru să-l fi determinat să se retragă definitiv din politică.

Lucian Muflic a fost ales președinte a filialei constănțene a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) pe 4 august, în urma unei conferințe județene la care au fost prezenți 190 de delegați.