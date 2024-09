Social Premieră științifică la București, în domeniul educației. Vor fi prezentate cele mai noi tehnici de predare. Video







Podcastul ”Esențial” moderat de jurnalistul Sorin Andreiana a adus și o știre de calibru. Centrul Internațional pentru Inovație în Educație (ICIE) a reușit ca, pentru prima dată în cei 25 de ani de existență, conferința sa anuală să se desfășoare la București.

Evenimentul, programat pe 3-6 octombrie 2024, va reuni experți de renume internațional, educatori, cercetători și lideri din domeniul educației. Se vor discuta și a explora cele mai recente inovații și practici educaționale. Conform Simonei Mitrea, fondatorul Romanian Gifted School, sunt invitați să participe părinți, educatori, chiar și experți.

Excelență, inovație și creativitate în educație și psihologie

”Această conferință este o oportunitate extraordinară de a conecta profesioniști din domeniul educației din întreaga lume și de a împărtăși cunoștințe și resurse esențiale pentru a transforma educația într-un mod pozitiv și durabil. Dorința noastră de a colabora în evoluția către un sistem inovativ, adaptat tuturor tipologiilor de copii se apropie de realitate”, a declarat Simona Mitrea, în podcast.

Partenerii oficiali ai evenimentului sunt Romanian Gifted School, Universitatea București, împreună cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Prairie View A&M University din Texas, împreună cu Minority Achievement, Creativity, and High-Ability Center (MACH-III) și The University of Winnipeg. Evenimentul va fi găzduit la Facultate de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București, oferind un cadru modern și accesibil pentru toți participanții.

”Veniți măcar o oră, nu o zi, ca să vedeți despre ce este vorba cu acești copii”, subliniază Simona Mitrea. Cele trei zile cuprind workshopuri practice în zona copiilor cu abilități înalte. Se poate afla, de exemplu, cum ar trebui să proiecteze un profesor materia ca să obțină maximum de rezultate. Am mai înteles că vom afla de la conferință și despre cele mai noi cercetări în domeniul educației. Nu numai cu referire la copiii supradotați.