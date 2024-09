Politica Ciolacu se plânge că funcția i-a afectat viața personală. Moment ciudat cu fiul său







Premierul Marcel Ciolacu a vorbit recent despre dificultățile pe care funcția sa le aduce în viața personală. Într-o confesiune emoționantă, acesta a povestit cum fiul său i-a spus că evită să iasă cu el în parc din cauza atenției publice.

Prietenii, influențați de cariera politică

„Mi-a zis că nu vrea să meargă cu mine, că lumea e rea", a mărturisit Ciolacu, recunoscând că situația l-a afectat.

Ciolacu a subliniat că, de multe ori, evită să participe la evenimentele prietenilor din teama că prezența sa le-ar putea crea disconfort. „Le fac mai mult rău prin prezența mea”, a explicat premierul, arătând cât de mult poate restrânge o astfel de poziție publică, viața socială.

”Sunt căsătorit de peste 30 de ani. Nu am purtat niciodată verighetă. Soția a purtat și poartă verighetă. Sunt 35 de ani de când sunt căsătorit. Am o familie modestă, nu are pază soția mea, fiul meu își duce viața liniștit. Am fost ieri pe la fiul meu și mi-a zis că vrea să meargă în parc cu cățelul. I-am zis că merg și eu cu el, dar s-au uitat la mine și mi-au zis: ”Old men, nu vrem să mergem cu tine, că e lumea rea”. M-a deranjat, nu mi-a plăcut, dar am înțeles că el gândește corect,” a declarat Marcel Ciolacu în cadrul unui interviu acordat HotNews.ro.

În ciuda provocărilor, Marcel Ciolacu rămâne dedicat vieții politice, dar recunoaște că prețul personal plătit este considerabil.

Despre premierul Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu, născut pe 28 noiembrie 1967 în Buzău, este un lider marcant al Partidului Social Democrat (PSD) și actual prim-ministru al României din iunie 2023. Fiul unui aviator decorat, Ciolacu are la rândul său un fiu, Filip, care s-a căsătorit în urmă cu un an și care a absolvit recent Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța.

În cariera sa, Marcel Ciolacu a ocupat diverse funcții administrative, debutând ca prefect interimar în 2005 și ulterior viceprimar al Buzăului (2008–2012). Recent, Ciolacu și-a anunțat intenția de a candida la Președinția României, reprezentând PSD.

Nu cu mult timp în urmă, Marcel Ciolacu a declarat că, după ce va renunța la politică se va reînscrie la doctorat. „După cum știți, la doctorat am fost exmatriculat. E singurul lucru neterminat din viața mea. După ce mă las de politică, vă promit că o să termin și doctoratul”, a declarat premierul.