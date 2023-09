Ciolacu vrea să devină cât mai repede bunic. Premierul și-a însurat fiul

Marcel Ciolacu își dorește să devină bunic într-un timp cât mai scurt, după ce fiul său, Filip Andrei s-a căsătorit la Buzău, sâmbătă. Premierul României a făcut mai multe declarații, pe acest subiect după cununia civilă. El a vorbit cu jurnaliștii care așteptau la intrare.

Marcel Ciolacu a recunoscut că a avut mari emoții atât înante cât și în timpul ceremoniei. El s-a arătat încrezător în viitorul celor doi miri, spunând că aceștia doresc să-și construiască o carieră.

„Este un moment plin de emotie, lucru normal cred, dar mai departe să decidă ce vor ei ca şi până acum. Am avut emoţii, e adevărat şi astăzi şi aseară când am stat de vorba cu ei, presupun că o sa mai am şi în continuare, dar sunt doi copii buni care învaţă, îşi creează o carieră”, a spus Marcel Ciolacu la ieșirea de la cununia civilă.