Încă o actriță din România se plângă că a fost hărțuită! „Mi s-a spus să iau cheia de la 6”

După ce Viorica Vodă a povestit la Premiile Gopo despre hărțuirea sexuală din facultatea de teatru, mai multe actrițe scot la iveală detalii șocante din această industrie. Artistele au scapăt de frică și au mărturisit că lucrurile nu arată așa roz în spatele reflectoarelor.

Actrița Monia Pricopi, angajată de 30 de ani la Teatrul Evreiesc din București, a declarat că o înțelege pe Viorica Vodă și că nici ea nu a avut parte de un tratament mai bun. Artista a povestit că a fost victima unui abuz sexual chiar la începutul carierei. Directorul unui teatru i-a spus că trebuie să facă o „vizită specială” în birou pentru angajare.

„Mi s-a spus să iau cheia de la 6, domnul director, m-am dus la secretară. Deși fusesem prevenită că a lua cheia de la 6 nu este ceva foarte simplu. Spuneam, domnule, eu aberez, poate sunt nebună, poate nu e adevărat. Am ajuns la 6, la biroul de la 6, am aşteptat directorul să vină, să discutăm. Nu îmi face foarte bine că îmi aduc aminte. Am spus că mă grăbesc, a doua zi era ziua mea.

Și atunci a zis «hai, nu se poate, trebuie să îți spun la mulți ani». Și apoi a urmat un fel de «la mulţi ani» foarte tactil, ca să nu spun mai mult. A fost foarte umilitor, am încercat să ies pe uşă. Replica «hai, nu eşti nebună», nu pot să o uit. Am ieșit, am mers trei patru ore fără să mă gândesc la nimic”, a declarat Monia Pricopi, potrivit stirileprotv.ro.

Noi detalii șocante din lumea teatrului

Actrița Monia Pricopi a mai povestit că abuzul sexual este văzut ca o normalitate în lumea teatrului și că multe artiste acceptă pentru a își asigura un loc în industrie. Aceasta a mai povestit că a fost încurajată de mai multe persoane să facă un „mic compromis” pentru a se bucura de celebritate.

„M-am întâlnit cu directorul și mi-a spus de ce nu am venit atunci, ce puteam să spun – am spus că am fost foarte ocupată. Și mi-a spus: «se poate să faci o asemenea gafă?» Mulți mi-au spus «era un compromis mic care s-ar fi contrabalansat cu ce ar fi urmat».”, a mai spus Monia Pricopi.